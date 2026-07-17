Продал квартиру и погасил долг. Дмитрий Коляденко рассказал, как вернул Ирине Билык деньги, которые не отдавал 12 лет

Хореограф, певец и телеведущий Дмитрий Коляденко признался, что спустя 12 лет вернул Ирине Билык немалый долг. Певица в свое время дала ему пять тысяч долларов на первоначальный взнос за автомобиль. По словам артиста, рассчитаться с бывшей возлюбленной он смог только после продажи квартиры в родных Сумах. Об этом Коляденко рассказал в интервью OBOZ.UA.

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Дмитрий Коляденко вспомнил, что история с долгом неоднократно становилась предметом обсуждений, ведь Ирина Билык часто говорила в интервью, что подарила ему автомобиль. Сам артист уверяет: это не совсем так. По словам шоумена, певица лишь помогла с первоначальным взносом, а вернуть ей деньги он смог только спустя много лет.

"Я продал квартиру в родных Сумах и вернул ей те 5 тысяч долларов – долг за машину. Не возвращал 12 лет, но и она всем говорила, что купила мне машину! Вернул, а она потом снова говорит в интервью: "Да-да, я подарила ему машину". Пишу: "Ира, ну я же тебе отдал деньги. Это видел и твой продюсер". А она: "О, я уже запуталась", – рассказал Коляденко.

Ранее OBOZ.UA писал, что Дмитрий Коляденко неожиданно порадовал поклонников новостью о примирении с бывшей возлюбленной – певицей Ириной Билык. Он выступил с ней на одной сцене и продемонстрировал свои теплые отношения с коллегой. Артист опубликовал в своем Instagram видео и лаконично подписал его: "Наконец-то! Мир!" В конце выступления Коляденко даже поднял певицу на руки.

Артисты присутствовали на праздновании крещения сына певицы Алины Гросу – Марка-Габриэля. После церковного таинства Гросу организовала торжество, на котором для гостей также выступил певец Дмитрий Волканов. Известно, что Ирина Билык стала крестной матерью мальчика.

Стоит отметить, что еще в мае 2024 года Дмитрий Коляденко заявлял, что больше не общается с Ириной Билык и считает их историю завершенной. По словам артиста, после очередной ссоры он решил окончательно поставить точку в отношениях с бывшей возлюбленной. "Мне не понравилось, как она вела себя со мной. Я сказал: все, ставим точку! А потом мы помирились. А потом мне снова что-то не понравилось. У меня не складывается личная жизнь, потому что я привязан к Ирине Билик. Надо поставить точку", – говорил тогда Коляденко.

Впрочем, уже летом того же года поклонники заподозрили, что между бывшими влюбленными снова потеплели отношения. Причиной стала совместная фотография, которую Ирина Билык опубликовала с Дмитрием Коляденко после встречи в ресторане.

Полное интервью с Дмитрием Коляденко читайте здесь.

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