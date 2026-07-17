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Продал квартиру и погасил долг. Дмитрий Коляденко рассказал, как вернул Ирине Билык деньги, которые не отдавал 12 лет

Оксана Гейдор
Шоу Oboz
2 минуты
5,1 т.
Ирина Билык и Дмитрий Коляденко были вместе пять лет
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Хореограф, певец и телеведущий Дмитрий Коляденко признался, что спустя 12 лет вернул Ирине Билык немалый долг. Певица в свое время дала ему пять тысяч долларов на первоначальный взнос за автомобиль. По словам артиста, рассчитаться с бывшей возлюбленной он смог только после продажи квартиры в родных Сумах. Об этом Коляденко рассказал в интервью OBOZ.UA.

Дмитрий Коляденко с Ириной Билык.

Дмитрий Коляденко вспомнил, что история с долгом неоднократно становилась предметом обсуждений, ведь Ирина Билык часто говорила в интервью, что подарила ему автомобиль. Сам артист уверяет: это не совсем так. По словам шоумена, певица лишь помогла с первоначальным взносом, а вернуть ей деньги он смог только спустя много лет.

"Я продал квартиру в родных Сумах и вернул ей те 5 тысяч долларов – долг за машину. Не возвращал 12 лет, но и она всем говорила, что купила мне машину! Вернул, а она потом снова говорит в интервью: "Да-да, я подарила ему машину". Пишу: "Ира, ну я же тебе отдал деньги. Это видел и твой продюсер". А она: "О, я уже запуталась", – рассказал Коляденко.

Дмитрий Коляденко и Ирина Билык.

Ранее OBOZ.UA писал, что Дмитрий Коляденко неожиданно порадовал поклонников новостью о примирении с бывшей возлюбленной – певицей Ириной Билык. Он выступил с ней на одной сцене и продемонстрировал свои теплые отношения с коллегой. Артист опубликовал в своем Instagram видео и лаконично подписал его: "Наконец-то! Мир!" В конце выступления Коляденко даже поднял певицу на руки.

Артисты присутствовали на праздновании крещения сына певицы Алины Гросу – Марка-Габриэля. После церковного таинства Гросу организовала торжество, на котором для гостей также выступил певец Дмитрий Волканов. Известно, что Ирина Билык стала крестной матерью мальчика.

Артисты были вместе пять лет.

Стоит отметить, что еще в мае 2024 года Дмитрий Коляденко заявлял, что больше не общается с Ириной Билык и считает их историю завершенной. По словам артиста, после очередной ссоры он решил окончательно поставить точку в отношениях с бывшей возлюбленной. "Мне не понравилось, как она вела себя со мной. Я сказал: все, ставим точку! А потом мы помирились. А потом мне снова что-то не понравилось. У меня не складывается личная жизнь, потому что я привязан к Ирине Билик. Надо поставить точку", – говорил тогда Коляденко.

Впрочем, уже летом того же года поклонники заподозрили, что между бывшими влюбленными снова потеплели отношения. Причиной стала совместная фотография, которую Ирина Билык опубликовала с Дмитрием Коляденко после встречи в ресторане.

Полное интервью с Дмитрием Коляденко читайте здесь.

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УкраинамузыкаинтервьюДмитрий КоляденкоИрина Билык
Редакционная политика