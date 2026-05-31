'Прямая поддержка оккупантов': Зеленский раскрыл истинную цель ослабления санкций США против России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, чтоослабление санкций США против России фактически помогает российской оборонной промышленности. Такую оценку он озвучил во время интервью американской программе.

Видео дня

Зеленский высказал свою позицию в интервью Face the Nation. Президент подчеркнул, что не видит экономических оснований для смягчения ограничений в отношении РФ и считает, что такие шаги могут быть связаны с попытками наладить диалог с российской стороной.

Сигнал для Кремля

По словам Зеленского, отмена санкций означает помощь российским военным через поддержку оборонной промышленности страны-агрессора. Он отметил, что после ослабления отдельных ограничений не произошло изменений, на которые могли бы рассчитывать сторонники такого решения.

"После ослабления некоторых санкций мы не увидели никаких сюрпризов, таких как снижение мировых цен на нефть, газ или дизель. Ведь доля российской нефти составляет лишь 5% мировых поставок. Как это могло бы что-то изменить?" – сказал президент.

Глава государства также высказал мнение, что настоящей целью ослабления санкций может быть попытка выстроить диалог с Россией. В то же время он назвал такой подход ошибочным.

"Думаю, речь идет о выстраивании диалога с россиянами. Но это неправильный подход, потому что они не понимают слов или эмпатии и воспринимают это как признак слабости. Мы должны быть сильными и вводить против них больше санкций", – подчеркнул Зеленский.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Вашингтон подкорректировал свои санкционные списки, убрав из них имена 11 российских физлиц. Но речь идет не о снятии экономических ограничений – из документов просто удалили данные людей, которые уже умерли. Всего было удалено 76 позиций, среди них 12 касаются Кремля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!