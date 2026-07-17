Зеленский объявил об открытии всех архивов СБУ и СЗР, касающихся событий на Волыни: итоги совещания по Польше. Фото

Президент Владимир Зеленский объявил об открытии всех архивов Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки, касающихся событий XX века на Волыни. Кроме того, власти планируют увеличить количество разрешений на поисковые и эксгумационные работы, а также расширить сотрудничество с Польшей.

Видео дня

Об этом глава государства сообщил в своём Telegram-канале. Перед этим Зеленский провёл совещание по вопросам украинской политики в отношении Польши.

Одним из решений станет открытие всех архивов СБУ и СВР, касающихся событий на Волыни в ХХ веке. Кроме того, планируется принять решение о выдаче дополнительного количества разрешений на проведение поисково-эксгумационных работ.

"Польша оказала ощутимую поддержку Украине после начала полномасштабного российского вторжения, и мы благодарны Польше. Защита независимости Украины напрямую означает укрепление независимости Польши, и вызовы в сфере безопасности, стоящие сегодня перед Европой, могут быть решены только в сотрудничестве, в частности в сотрудничестве свободных наций нашего региона", — отметил президент.

Также участники совещания обсудили форматы расширения межобщественного диалога между Украиной и Польшей. Отдельно Зеленский отметил, что руководитель Украинского института национальной памяти Александр Алфёров должен подготовить системные предложения по расширению возможностей учреждения.

Кроме того, президент поручил членам правительства и профильному комитету Верховной Рады рассмотреть возможность увеличения финансирования Украинского института национальной памяти.

"Для достойного представления украинских интересов нужны и соответствующие возможности", — отметил Зеленский.

Новость дополняется...