Энди Бернема объявили лидером Лейбористской партии: он станет новым премьер-министром Великобритании

Новым лидером британской Лейбористской партии станет мэр Большого Манчестера Энди Бернем, который возглавит правительство после отставки Кира Стармера. Следующим шагом станет официальное поручение от короля Чарльза III сформировать новый Кабинет министров.

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Церемония назначения нового премьер-министра Великобритании запланирована на 20 июля. Об этом стало известно во время пресс-конференции Лейбористской партии.

Мэр Большого Манчестера Энди Бернем, которого часто называют "Королём Севера", официально стал новым лидером Лейбористской партии после отставки Кира Стармера. Именно он возглавит британское правительство после завершения всех предусмотренных процедур.

Во время своего выступления Бернем отдельно упомянул Кира Стармера, поблагодарив его за работу на посту лидера партии и премьер-министра.

"Я готов вести за собой и строить на фундаменте, заложенном одним человеком больше, чем кем-либо другим. Под руководством Кира Стармера мы прошли путь от нашего худшего поражения до одной из лучших побед в нашей истории", – подчеркнул он.

Что известно об Энди Бернеме

До избрания мэром Большого Манчестера 56-летний Энди Бернем имел многолетний опыт работы в британском парламенте и правительстве.

В разные годы он занимал несколько министерских постов, а с 2009 по 2010 год возглавлял Министерство здравоохранения в правительстве премьер-министра Гордона Брауна. В Лейбористской партии этого политика традиционно относят к умеренно левому крылу.

После парламентских выборов 2010 года Бернем впервые баллотировался на пост лидера Лейбористской партии, однако тогда занял четвёртое место. В дальнейшем он работал в теневом правительстве, где отвечал за образование и здравоохранение, а после выборов 2015 года во второй раз боролся за лидерство в партии. На этот раз он занял второе место, после чего возглавил теневое Министерство внутренних дел.

В 2017 году Бернем покинул Палату общин, чтобы баллотироваться на пост мэра Большого Манчестера. Он одержал победу на выборах и позже успешно переизбирался в 2021 и 2024 годах.

На занимаемой должности политик провёл масштабную реформу общественного транспорта, созданную по аналогии с транспортной системой Лондона.

Во время пандемии COVID-19 Бернем также стал одним из самых активных защитников интересов северных регионов Англии, добиваясь дополнительной государственной поддержки для местных общин. Именно тогда он получил прозвище "Король Севера", которое широко использовали как его сторонники, так и критики.

Что политик говорил об Украине

Энди Бернем последовательно выступает в поддержку Украины. С самого начала полномасштабной российской агрессии он активно участвовал в гуманитарных инициативах по оказанию помощи украинцам, а также неоднократно подчеркивал важность дальнейшей поддержки нашего государства.

В частности, в интервью The Times политик отмечал, что помощь Украине со стороны Великобритании останется неизменной.

"Мы знаем, что безопасность Великобритании и более широкая евроатлантическая безопасность неотделимы от того, что происходит в Украине. Это лейбористское правительство в очередной раз доказало, что лидерство Великобритании может быть силой добра в мире, создав и возглавив коалицию тех, кто готов поддержать храбрый украинский народ и противостоять президенту Путину", – сказал он.

Напомним, 22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что уходит с поста лидера Лейбористской партии Великобритании. В своей речи он отметил, что, находясь на своей должности, руководствовался прежде всего интересами страны. Стармер подчеркнул, что за годы его руководства партии удалось преодолеть последствия политического, финансового и морального кризиса.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр обороны Великобритании Джон Хили объявил об отставке из-за разногласий с правительством по поводу оборонных расходов. Причина отставки – действующий финансовый план, который не обеспечивает армию необходимыми ресурсами в условиях роста угроз со стороны России и обострения международной ситуации в сфере безопасности.

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