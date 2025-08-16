'Кто-то должен ответить': дочь Келлога возмутилась, что красную дорожку для Путина стелили американские военные. Фото

Дочь спецпредставителя Дональда Трампа по вопросам Украины Кита Келлога Меган Моббс раскритиковала тот факт, что для российского диктатора Владимира Путина во время встречи на Аляске расстелили красную дорожку. Причем особенно возмутило дочь генерал-лейтенанта то, что дорожку поручили расстилать американским военным.

Об этом Моббс написала в соцсети Х. По ее словам, это было "ужасное решение".

"Американские солдаты в военной форме не должны были расстилать красный ковер для одного из наших главных противников. Точка. Ужасное решение, и тот, кто его принял, должен понести ответственность", – в частности, отметила Моббс.

На слова, что это лишь форма дипломатического протокола, и солдаты лишь выполняли приказ, дочь американского военного ответила, что "хорошо понимает, что это такое", и что "как минимум, они не должны были делать это форме".

"Кто-то должен был бы подумать над этим – и в первый, и во второй раз, в третий и в четвертыйраз", – заметила Моббс.

Что предшествовало

Когда самолет российского диктатора приземлился на авиабазе Анкориджа, от самолета до точки встречи с Трампом Путин шел по красной дорожке. Ее расстелили американские военные уже после приземления российского борта (кстати, по протоколу, это делается до посадки).

С аэродрома Трамп и Путин уехали на одном авто. Перед этим они пожали друг другу руки, дружески проигнорировали прессу, которую сами же пригласили, но сделали для нее совместное фото.

Как отреагировали в сети

Понятно, что безрезультатная встреча на Аляске вызвала массу мемов. Не меньшую (а возможно, и большую) волну мемов спровоцировали кадры, где военные США расстилают красную дорожку для российского военного преступника.

Пожалуй, наиболее популярным стал мем (смотрите выше), в котором ключевой лозунг политической кампании Трампа "Сделаем Америку снова великой" использовали как насмешливый комментарий к ситуации в Анкоридже.

Также люди высмеяли желание Трампа получить нобелевскую медаль, предположив, что он непременно получил бы ее, если бы не ручкался с Путиным, а арестовал военного преступника.

Комментарий Меган Моббс, и мемы под ее сообщением в сети продолжают собирать просмотры, и количество мемов по этому поводу растет.

Реакция Трампа

Официально Дональд Трамп оценил саммит на "10 из 10": по словам главы Белого дома, речь идет о "значительном прогрессе". В то же время президент США был вынужден признать, что пока "соглашение не достигнуто".

Причем американский президент прямо признал, что между Вашингтоном и Москвой осталось нерешенным "ключевое разногласие". Он отказался уточнять, какое именно.

От идеи заключения договоренностей о прекращении огня Трамп отказался. По его словам, "лучшим способом закончить эту ужасную войну является мирное соглашение, которое положит конец войне, а не просто соглашение о прекращении огня, которое часто не соблюдается".

