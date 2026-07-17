Умерла звезда "Один дома" Бренда Фрикер: почему "женщина с голубями" стала любимицей миллионов людей

Ушла из жизни ирландская актриса Бренда Фрикер, наиболее известная зрителям по роли "женщины с голубями" в культовом фильме "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке". Ее сердце остановилось в возрасте 81 года.

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О трагической новости сообщило издание Daily Mail со ссылкой на соответствующее заявление представителя артистки. Отмечается, что актриса умерла после длительной борьбы с болезнью.

"Мы больше никогда не увидим такой, как она. Мир стал беднее без нее. Для меня было честью знать ее, любить ее и работать с ней. Она всегда будет занимать особое место в моем сердце и в сердцах множества поклонников кино и телевидения по всему миру", – говорится в заявлении.

Представитель Бренды Фрикер не назвал точного диагноза актрисы, однако год назад она сама рассказывала в интервью, что из-за серьезного ухудшения состояния здоровья была "прикована к постели". Как признавалась звезда, она постоянно испытывала сильную боль и одышку даже во время общения.

Что известно об актрисе

Бренда Фрикер родилась 17 февраля 1945 года в столице Ирландии – Дублине. Сначала она даже не мечтала об актерской карьере, а хотела пойти по стопам родителей и стать репортером. Некоторое время Фрикер работала ассистенткой в газете The Irish Times, однако со временем ее интересы кардинально изменились.

Знаменитость увлеклась игрой в театре, а уже в 19 лет дебютировала в киноиндустрии. Бренда Фрикер появилась в фильме "Бремя человеческих страстей", но ее роль была настолько незначительной, что даже не была указана в титрах.

Ее жизнь перевернулась с ног на голову после выхода на экраны фильма "Моя левая нога". В этом проекте Бренда Фрикер сыграла роль матери главного героя – миссис Браун, а своей талантливой игрой настолько поразила зрителей и критиков, что получила премию "Оскар". Стоит отметить, что она стала первой ирландской актрисой, удостоенной этой высокой награды.

В тот период фан-база Бренды Фрикер начала стремительно расти, однако наибольшую любовь зрителей ей принесла картина "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке". Она мастерски сыграла одинокую "женщину с голубями", которая спасла главного героя Кевина от злодеев и стала его подругой. Этот образ стал символом рождественского чуда и доброты, благодаря чему полюбился миллионам людей.

Однако далеко не все знают, что за кадром у актрисы была далеко не простая жизнь. Из-за сложных отношений с матерью, которая жестоко избивала Бренду Фрикер, ей пришлось проходить многолетнюю терапию. Кроме того, звезда подверглась сексуальному насилию в детстве со стороны друга семьи, а из-за пережитых травм даже пыталась покончить с собой 32 раза.

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