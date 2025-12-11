'Мы не хотим тратить время впустую': Трамп заявил, что европейские лидеры просят о срочной встрече с ним. Видео

Европейские лидеры на ближайших выходных планируют провести встречу в Европе по поводу так называемого "мирного плана" США. Причем они хотят обсудить "важные вопросы" вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями США.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Во время разговора с журналистами в Белом Доме он утвердительно ответил на вопрос, получали ли американцы запрос на встречу.

Встреча в Европе

Причем, по словам Трампа, перед самой встречей европейские партнеры хотят уточнить ряд моментов. Примут ли американцы приглашение, президент США не ответил, но отметил, что его окружение "не хочет тратить время впустую".

"Они хотели бы, чтобы мы поехали на встречу на выходных в Европе, и мы примем решение в зависимости от того, что они нам дадут. Мы не хотим тратить время впустую. Европейцы хотят встречи с Зеленским и с нами", – объяснил он.

Жесткий разговор

Во время разговора с европейскими лидерами были некоторые "небольшие споры относительно людей", добавил Трамп.

"Мыговорили с лидерами Франции, Германии и Великобритании. Все они очень хорошие лидеры, мои очень хорошие друзья, и мы обсуждали Украину в достаточно жестких тонах. Посмотрим, что получится", – отметил Трамп.

В целом президент США считает, что сейчас "происходит очень много вещей", но он обещает, что его окружение вместе с ним "разберется с этим".

Что предшествовало

В среду, 10 декабря, Украина направила в Вашингтон пересмотренный "мирный план" со своими замечаниями. Причем известно, что план еще не является окончательным, и дипломатическая работа будет продолжаться.

Что интересно – документ был направлен, когда Трамп проводил разговор с премьер-министром Киром Стармером, президентом Эмманюэлем Макроном и канцлером Фридрихом Мерцом. Темой разговора как раз и был "мирный план" окончания войны в Украине.

Участники переговоров согласились, что сейчас наступил"критический момент для Украины, ее народа и общей безопасности евроатлантического региона".

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 10 декабря Владимир Зеленский сообщил, что Украина финализирует работу над фундаментальным документом из 20 пунктов, который должен определить параметры окончания российско-украинской войны.

