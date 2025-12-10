Украина направила Вашингтону доработанную версию мирного плана – Bloomberg

Украина отправила Вашингтону пересмотренный мирный план. Это произошло 10 ноября, в то время как президент США Дональд Трамп проводил телефонный разговор с европейскими лидерами.

Об этом, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, заявило агентство Bloomberg. План еще не является окончательным; дипломатическая работа будет продолжаться.

Что известно

В среду глава Белого дома разговаривал с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем

Ранее европейские страны выражали обеспокоенность по поводу давления, оказываемого Соединенными Штатами на президента Украины Владимира Зеленского с целью добиться согласия на результат, в значительной степени выгодный России.

Европейские лидеры, собравшиеся в Лондоне на этой неделе, поручили советникам по нацбезопасности подготовить дополнительные предложения для США на основе амерканско-украинских переговоров.

10 ноября Киев закончил работу над своим ответом и передал Вашингтону некоторые правки. "В результате многонедельных переговоров был составлен документ, более приемлемый для Киева, однако ряд спорных моментов, в том числе касающихся территории и гарантий безопасности, продолжают препятствовать заключению сделки", – заявили в Bloomberg.

Журналисты не имеют информации о том, какие именно изменения украинская сторона внесла в мирный план на этом этапе. Остается неясным и то, готов ли кремлевский диктатор Владимир Путин согласиться на сделку.

Ссылаясь на слова украинского чиновника, Axios утверждает, что:

ответ включает комментарии и предлагаемые поправки, "чтобы сделать все это осуществимым";

обновленный вариант был составлен после нескольких дней консультаций с европейскими союзниками, главным образом с "большой тройкой" (Великобританией, Францией и Германией);

ответ Украины включает в себя новые идеи по решению спорных вопросов касательно территории, в частности контроля над временно оккупированной Запорожской атомной электростанцией.

"Интенсивная работа над мирным планом продолжается и будет продолжаться в ближайшие дни", – говорится в сообщении британского правительства, опубликованном по итогам телефонного разговора 10 ноября.

Пресс-служба заявила о "критическом моменте – для Украины, ее народа и для общей безопасности в евроатлантическом регионе".

– В вечернем обращении к народу в среду, 10 декабря, Владимир Зеленский сообщил, что Украина финализирует работу над фундаментальным документом из 20 пунктов, который должен определить параметры окончания российско-украинской войны.

– Также президент объяснил, что из этого документа мы развиваем еще два. Один касается гарантий безопасности, второй – восстановления и совместных инвестиций.

