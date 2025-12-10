'Критический момент для Украины и Европы': Макрон, Мерц и Стармер обсудили с Трампом мирный план

10 декабря президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Темой был мирный план окончания войны в Украине.

Об этом "Суспільному" сообщили в Елисейском дворце. Заявляется, что политики говорили об участии Вашингтона в урегулировании как посредника и последних событиях в рамках мирного процесса.

"Лидеры обсудили последние события в рамках посредничества, начатого Соединенными Штатами, и приветствовали их усилия, направленные на достижение прочного и длительного мира в Украине и прекращение убийств", – отметил источник.

Участники переговоров согласились, что сейчас наступил "критический момент для Украины, ее народа и общей безопасности евроатлантического региона".

Пресс-служба Макрона добавила: интенсивная работа над согласованием позиций продолжается и будет длиться в ближайшие дни.

Что предшествовало

Ранее Владимир Зеленский анонсировал, что 10 декабря украинские представители проведут переговоры с американской стороной по документу о процессе послевоенного восстановления и экономического развития нашей страны.

"Параллельно финализируем работу по 20 пунктам фундаментального документа, который может определить параметры окончания войны, и рассчитываем в ближайшее время передать документ Соединенным Штатам", – сообщал президент Украины.

Издание The Washington Post заявляло, что контуры мирного соглашения становятся все более четкими. Несмотря на жесткие переговоры Дональда Трампа и его непонятную приверженность к российской стороне, документ выглядит вполне реальным.

Как писал OBOZ.UA, президент Финляндии Александр Стубб считает, что мир для Украины сейчас ближе, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения России в начале 2022 года. По его словам, партнеры еще продолжают работать сразу над несколькими документами.

