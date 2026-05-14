'Мы научились этому у них': спецпосланник Трампа заявил, что ВСУ используют ИИ 'всю войну'. Видео

Министр армии США Дэн Дрисколл 13 мая выступил перед Комитетом Сената США по вопросам вооруженных сил и заявил, что украинские военные используют технологии искусственного интеллекта на протяжении всей войны. Его слова прозвучали во время обсуждения трансформации американской армии и новых подходов к ведению боевых действий.

Заседание состоялось в Вашингтоне. Во время слушаний председатель Комитета Сената США по вооруженным силам Роджер Викер спросил, как долго украинские силы применяют такую концепцию.

В ответ Дрисколл сказал: "Я бы сказал, всю войну".

Во время выступления Дэн Дрисколл рассказал об изменениях, которые США внедряют в военной сфере. По его словам, американская армия изучает украинский опыт, в частности подход к использованию генеративного искусственного интеллекта для принятия решений.

"То, что мы узнали от украинцев – это когда вы взламываете свое оборудование, вы можете начать накладывать генеративные модели ИИ сверху, чтобы помочь с принятием решений", – сказал министр армии США.

Разговор в Сенате касался практического использования новых технологий во время войны. И именно украинский опыт стал одним из примеров для американских военных. Но на этом сотрудничество не заканчивается.

Совместные разработки

Накануне вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о встрече с генеральным директором Palantir Technologies Алексом Карпом. По его словам, стороны обсудили развитие AI-решений и технологий для оборонной сферы.

Федоров заявил, что Украина вместе с партнерами уже создала систему детального анализа воздушных атак, а также внедрила AI-решения для работы с большими массивами разведывательной информации. Кроме того, технологии интегрировали в планирование deep strike-операций.

Отдельно он упомянул платформу Brave1 Dataroom, которую создали совместно с Palantir. Она дает украинским разработчикам доступ к данным с поля боя для тренировки моделей искусственного интеллекта.

По словам Федорова, сейчас более 100 компаний работают над более чем 80 моделями для обнаружения и перехвата воздушных целей в сложных условиях.

"Во время встречи показали команде Palantir, как Украина защищает небо, сдерживает врага на фронте и наносит удар российской экономике", – написал министр.

Он также добавил, что технологии, анализ данных и AI уже прямо влияют на ситуацию на поле боя. Украина, по его словам, планирует и в дальнейшем развивать сотрудничество с Palantir в сфере defence tech-проектов.

Что предшествовало

Еще в самом начале войны США и Ирана американцам любимый Трампом вещатель рассказывал о "хороших американских дронах-перехватчиках", благодаря которым США якобы господствует в воздухе, несмотря на иранские беспилотники. В качестве доказательства Fox News показывал... украинские дроны.

Американские военные на самом деле только в конце апреля таки внедрили украинскую технологию борьбы с дронами – на ключевой авиабазе ВВС США "Принц Султан" в Саудовской Аравии. Цель заключается в стремлении остановить иранские воздушные атаки.

Это событие произошло через месяц после того, как Трамп публично отклонил предложение президента Украины Владимира Зеленского оказать помощь в борьбе с ударами иранских дронов.

Что интересно – именно Дэн Дрисколл ранее рассказывал, что США перебросили на Ближний Восток около 10 тысяч дронов-перехватчиков, разработанных при участии украинских инженеров.

