'Последний человек': Трамп заявил, что ему не нужна помощь от Зеленского

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что американские войска не нуждаются в помощи Украины на Ближнем Востоке. По его словам, Соединенные Штаты самостоятельно справятся с перехватом иранских беспилотников.

При этом он отказался комментировать, приняли ли США помощь Украины в области технологий перехвата дронов. Об этом Трамп заявил в интервью NBC News.

Роль Украины на Ближнем Востоке

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский предложил помочь американским войскам и их союзникам на Ближнем Востоке в перехвате иранских беспилотников, используя опыт украинской армии по сбитию российских дронов. Но Трамп заявил, что американской армии не нужна такая помощь.

Кроме того, американский президент добавил, что "последний человек, от которого нам нужна помощь – это Зеленский". Стоит отметить, что Трамп не впервые открестился от помощи украинских специалистов в борьбе с иранскими дронами на Ближнем Востоке.

Что предшествовало

Украина официально подтвердила отправку специалистов и технологий на Ближний Восток, хотя в политическом руководстве США на этот счет нет единого мнения. Президент Зеленский подтвердил, что Украина направила группы экспертов по борьбе с БПЛА и дроны-перехватчики в Иорданию для защиты американских военных баз.

Также известно, что около 11 стран, включая Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию, обратились к Киеву за помощью или консультациями. Официальные заявления из Вашингтона противоречивы. Несмотря на резкие заявления Трампа министр армии США Дэн Дрисколл подтвердил отправку 10 тыс. дронов-перехватчиков, испытанных в Украине, на Ближний Восток, признавая эффективность этого опыта.

Напомним, президент США Дональд Трамп отреагировал на критику со стороны некоторых иностранных лидеров относительно временной отмены санкций против российской нефти. Он не ответил на вопрос прямо, а направил свой гнев на президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина помогает другим государствам в борьбе с иранскими дронами. По словам президента Зеленского, наше государство сейчас напрямую работает сразу с несколькими странами в помощи с их противовоздушной обороной.

