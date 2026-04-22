США внедрили украинские технологии борьбы с БПЛА на авиабазе в Саудовской Аравии – Reuters

Американские военные в последние недели ввели украинскую технологию борьбы с дронами на ключевой авиабазе ВВС США "Принц Султан" в Саудовской Аравии. Цель заключается в стремлении остановить иранские атаки, в результате которых уничтожены самолеты и здания, а также погиб по меньшей мере один военнослужащий.

Об этом сообщает агентство Reuters. Как сообщается, украинские военные значительно продвинулись вперед в технологиях использования дронов и борьбы с ними в течение четырехлетней войны с Россией.

Как сообщается, украинские военные прибыли на базу в последние недели для обучения американских бойцов работе с технологией Sky Map, которая широко используется ВСУ для выявления угроз от иранских дронов Shahed и осуществления контратак с помощью дронов-перехватчиков.

Однако использование украинских технологий на авиабазе ВВС США, подчеркивает уязвимость американской противовоздушной и противоракетной обороны, говорят аналитики.

"В покрытии американской противоракетной обороны по всему миру существовали давние пробелы. Это хорошо понятно. Однако, этот вопрос не был решен", – сказал старший научный сотрудник вашингтонского аналитического центра Hudson Institute Тимоти Уолтон.

Агентство пишет, что это событие произошло через месяц после того, как президент Дональд Трамп публично отклонил предложение президента Украины Владимира Зеленского оказать помощь в борьбе с ударами иранских дронов.

В прошлом месяце подразделение Пентагона по борьбе с беспилотниками объявило, что выделило 350 миллионов долларов на усиление защиты от беспилотников в рамках операции "Эпическая ярость". Представитель подразделения Объединенной межведомственной опергруппы 401 Адам Шер заявил, что подразделение предоставляет ряд новых технологий, включая датчики, камеры и перехватчики.

"Нет универсального средства, которое остановит каждую угрозу от беспилотников", – сказал Шер.

По словам трех человек, знакомых с этим вопросом, Sky Map стала основной платформой командования и управления, которая используется украинскими военными. Этот тип платформы синтезирует данные с радаров и датчиков для выявления входящих угроз.

Компания Sky Fortress, которая получила финансирование от инновационного подразделения украинской армии Brave1, разработала Sky Map как программную платформу для координации атак против дронов, сообщил источник агентства. По словам трех человек, знакомых с этим вопросом, на базе использовались дроны-перехватчики Merops, разработанные Project Eagle, американской компанией, которую поддерживает экс-гендиректор Google Эрик Шмидт.

По словам источников, чиновники столкнулись с некоторыми трудностями на ранних этапах тестирования новых систем борьбы с дронами. Ранее в этом месяце во время испытаний один из дронов потерял управление и врезался в туалетный блок на базе.

Для борьбы с атаками беспилотников ближнего действия на авиабазе в значительной степени использовала перехватчики Coyote производства RTX (RTX.N), по которым компания подписала с армией США соглашение на 5 миллиардов долларов, могут использоваться как односторонние ударные беспилотники с боеголовками или с микроволновой возможностью вывода из строя электроники в дронах противника.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр армии США Дэн Дрисколл заявил, что США перебросили на Ближний Восток около 10 тысяч дронов-перехватчиков, разработанных при участии украинских инженеров. Их отправили для противодействия атакам иранских беспилотников вовремя операции США и Израиля против Ирана, которая началась 28 февраля.

