США перебросили на Ближний Восток 10 тыс. украинских дронов-перехватчиков для защиты от иранских 'Шахедов' – Bloomberg

США перебросили на Ближний Восток около 10 тысяч дронов-перехватчиков, разработанных при участии украинских инженеров. Их отправили для противодействия атакам иранских беспилотников во время операции США и Израиля против Ирана, которая началась 28 февраля.

Видео дня

Об этом заявил министр армии США Дэн Дрисколл в интервью Bloomberg. По его словам, в регион отправили беспилотники Merops, которые оснащены системами искусственного интеллекта.

Первые партии дронов доставили в течение пяти дней после начала операции. Их планируют использовать для уничтожения иранских беспилотников типа Shahed без применения дорогостоящих систем противоракетной обороны.

Он уточнил, что эти дроны создали в рамках оборонного проекта Project Eagle, который поддерживает бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт. В 2024 году разработку передали Украине для испытаний в боевых условиях, а впоследствии технологию начали использовать шире.

"Мы фактически находимся на более выгодной стороне с точки зрения стоимости. Каждый раз, когда Иран запускает беспилотник, который нам удается сбить, они теряют значительную сумму денег", – сказал Дрисколл.

Боевой опыт систем

Использование систем, испытанных во время войны России против Украины, стало одним из факторов развертывания новой противодронной тактики. Merops создавали с учетом реального опыта борьбы с дронами, в частности иранского производства.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предлагал помощь в защите от иранских беспилотников. Однако президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы могут справиться самостоятельно.

В интервью Fox News Radio он сказал: "Нет, нам не нужна их помощь в противодействии дронам. Мы знаем о беспилотниках больше, чем кто-либо. У нас лучшие дроны в мире".

Но в то же время американские военные активно используют технологии, которые получили практический опыт во время боевых действий в Украине.

Стоимость и возможности

Один дрон-перехватчик Merops стоит примерно от 14 до 15 тысяч долларов. По словам Дрисколла, в случае крупных заказов цена может снизиться до 3–5 тысяч долларов за единицу.

Это дешевле иранских Shahed, которые стоят не менее 20 тысяч долларов. Именно эти беспилотники Иран активно применяет против США и их союзников на Ближнем Востоке.

Сейчас американские и израильские силы часто используют для перехвата таких целей ракеты систем Patriot и THAAD. Стоимость одной такой ракеты может превышать 4 миллиона долларов.

Кроме Merops, США перебросили в регион и другие системы борьбы с беспилотниками. Среди них – дроны-перехватчики Coyote компании RTX Corp.

Также армия развернула беспилотники Bumblebee – квадрокоптеры со взрывчаткой, предназначенные для преследования и тарана вражеских дронов. Эти системы производит компания Perennial Autonomy.

Сначала Bumblebee тестировали в Украине как ударные дроны для поражения движущихся целей. Позже их адаптировали для борьбы с беспилотниками.

Армия США приобрела эти системы по контракту на 5,2 миллиона долларов в январе 2026 года. Закупку провели через новую межведомственную группу Пентагона Joint Interagency Task Force 401, которая занимается быстрым развертыванием средств противодействия беспилотникам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!