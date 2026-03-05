Американский телеканал выдал эффектную охоту украинских дронов-перехватчиков на 'Шахедов' за работу армии США. Видео

Любимый телеканал нынешнего американского президента Fox News недавно обнародовал эффективную работу якобы американских дронов-перехватчиков с искусственным интеллектом. Эти БПЛА, как утверждали в эфире американского вещателя, "эффективно охотятся" на иранские ударные дроны, которыми Иран сейчас пытается атаковать как США, так и страны Ближнего Востока.

Видео дня

Но на самом деле в эфире Fox News за "новейшую разработку" американских оружейников выдали украинский дрон-перехватчик Sting от украинского стартапа "Дикие шершни". Об этом в сети сообщили разработчики указанного БПЛА.

Небольшое уточнение

"Fox News, привет, есть небольшое уточнение. Мы ценим то, что такие уважаемые международные масс-медиа, как вот Fох News, освещают эффективную работу наших беспилотников-перехватчиков. В этом видео показаны кадры с работой Sting – украинского беспилотника-перехватчика, разработанного инженерами Wild Hornets (то есть, "Дикие шершни", – OBOZ.UA) и работающего в украинских подразделениях ПВО для уничтожения беспилотников типа "Шахед". Этот результат долгого и сложного пути, пройденного инженерами Wild Hornets вместе с украинскими солдатами, и мы были бы благодарны, если бы эти достижения были должным образом отмечены", – отметили производители дрона-перехватчика.

По состоянию на сейчас в Fox News никак не прокомментировали это "небольшое уточнение" от производителей БПЛА Sting.

О чем речь

Как рассказывал OBOZ.UA, перехватчик Sting (что переводится как "Жало")разработали в Украине именно для борьбы с российско-иранскими ударными дронами типа "шахед". Это произошло еще в 2024 году, а годом позже указанные перехватчики стали массово использоваться в подразделениях ПВО ВСУ.

Группа "Дикие шершни" с самого начала делала перехватчик как можно более дешевым аппаратом, дешевле не только своих целей, но и зенитных боеприпасов, которыми сбивают ударные дроны.

Перехватчик управляется с видом от первого лица, как классические FPV-дроны. Он способен летать со скоростью более 160 км в час и подниматься на высоту около 3 км. У БПЛА несколько необычный вид, но Sting – это классическая конструкция квадрокоптера с большим куполом, выступающим вверх из его центра, где установлена боеголовка и камера.

Единственное, что в репортаже Fox News соответствует действительности – наличие в аппарате искусственного интеллекта, который позволяет пилоту наводиться на вражеские цели. Но даже с ИИ стоимость перехватчика Sting в десятки раз ниже, чем у иранского дрона Shahed.

Что предшествовало

Напоминаем: президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США официально обратились к Украине с просьбой о конкретной поддержке в защите от дронов-камикадзе типа "Шахед" на Ближнем Востоке. Он поручил подготовить необходимые средства и обеспечить участие украинских специалистов в соответствующей работе.

Как сообщал OBOZ.UA, во время атаки на Новороссийскую бухту украинские беспилотники повредили один из самых мощных военных кораблей РФ в Черном море – фрегат "Адмирал Эссен".

Что интересно – в России пытались замаскировать фрегат "Адмирал Эссен", чтобы защитить от украинских морских дронов. Однако, как показала история, это ему не помогло.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!