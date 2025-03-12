'Мы находимся в хорошей ситуации': Вэнс сказал, удастся ли заставить россиян согласиться на прекращение огня. Видео

Вице-президент США Джей Ди Венс положительно оценил готовность Украины к прекращению огня. По его словам, теперь Вашингтон намерен заставить Россию согласиться на такое предложение.

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Соответствующее заявление Вэнс сделал 12 марта во время встречи президента США Дональда Трампа с премьер-министром Ирландии Михалем Мартином в Овальном кабинете Белого дома. Комментируя переговоры с Украиной в Саудовской Аравии, он сказал, что на следующие несколько дней запланированы "некоторые разговоры по телефону и лично с некоторыми нашими представителями".

Вэнс назвал ситуацию вокруг дипломатического процесса "очень хорошей".

"Как сказал президент, мы считаем, что мы находимся в очень хорошей ситуации, когда украинцы согласились на прекращение огня. И мы сейчас посмотрим, сможем ли заставить россиян тоже согласиться на прекращение огня. И мы точно будем иметь новости об этом", – заявил вице-президент США.

Трамп со своей стороны заявил, что получил некоторые положительные сообщения о перемирии. По его словам, американские чиновники отправляются в Россию "прямо сейчас".

"У нас люди сейчас едут в Россию, теперь все зависит от нее", – сказал Трамп.

Он добавил, что "положительный сигнал" пока ничего не означает, ведь это "очень серьезная ситуация".

"У нас люди сейчас едут в Россию, теперь все зависит от нее. Надеюсь, мы сможем добиться от России прекращения огня. Если мы это сделаем, я думаю, что это будет 80% пути к тому, чтобы эта ужасная кровавая бойня закончилась", – сказал Трамп.

Как писал OBOZ.UA, во вторник, 11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры Украины и США, по итогам которых Украина выразила готовность к немедленному 30-дневному перемирию.

Госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что Россия также примет это предложение.

По словам Рубио, прекращение огня на линии столкновения можно будет отслеживать, поскольку есть "много глаз на земле и сверху".

Вашингтон также заявил о возобновлении обмена разведданными и поставках военной помощи.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в среду призвал "не забегать вперед" с вопросом о реакции Москвы на предложение о перемирии. По его словам, Кремль ждет от Штатов "деталей переговоров".

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