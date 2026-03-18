В Украину пришло похолодание с мокрым снегом: когда вернется тепло. Карта

В Украине в четверг, 19 марта, согласно последним прогнозам погоды, будет облачно и прохладно. В целом по стране, кроме юга и крайнего запада, ожидаются дожди, которые ночью будут вместе с мокрым снегом.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. В то же время известный украинский синоптик Наталья Дидиенко рассказала, почему будет такая погода и когда ждать потепления.

Прогноз Укргидрометцентра

После ночных дождей, которые по определению синоптиков будут "незначительными", уже ночью и утром на северо-востоке страны и в большинстве центральных областей ожидается туман.

Северо-восточный и восточный ветер также будет незначительным, его скорость не превысит 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, но уже днем будет 3-8° тепла. Немного теплее будет на юго-востоке страны, где ночью ожидают 1-6° тепла, а днем – 8-13°.

Когда станет теплее

Эта неделя предшествует Всемирному дню метеоролога, напоминает Наталья Диденко. Она также предупреждает, что в большинстве областей Украины в четверг "будет преобладать облачная влажная воздушная масса и видимость снизится, поэтому водителям следует быть внимательнее".

В целом в ближайшие дни "будет прохладно, надо одеваться теплее", отметила синоптик.

"А как раз с 23-го марта температура воздуха ощутимо повысится", – заверила она.

Почему сейчас такая погода

Наталья Диденко объяснила: погоду сейчас определяет атмосферный фронт окклюзии.

"Это фактически объединенные холодный и теплый атмосферные фронты. Холодный фронт с тяжелым холодным воздухом догоняет медленный теплый фронт, образуя фронт окклюзии. Из-за него теплый воздух вытесняется и поднимается в верхние слои тропосферы", – рассказала синоптик.

Она показала карту на 19 марта, где видно холодный фронт (синяя линия с "колючками"), кусочки теплых фронтов (красная линия с полусферами) и фронт окклюзии (сиреневый цвет с "колючками" и полусферами одновременно, над Атлантикой).

"Образование фронта окклюзии – фактически признак старения циклона, сопровождающийся облачностью, дождями или снегом. Это свидетельствует о том, что циклон "выдыхается", – объяснила Наталья Диденко.

Как сообщал OBOZ.UA, март в Украине так и прогнозировали – в целом спокойным и достаточно комфортным по погоде. Несмотря на это, в отдельные периоды возможно существенное похолодание – местами температура может опускаться до минусовых отметок

