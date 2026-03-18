Шон Пенн пропустил церемонию 'Оскар', но посетил военных на Донбассе. Фото

Как известно, американский актер и режиссер Шон Пенн в этом году в третий раз стал лауреатом премии "Оскар", но пропустил церемонию награждения. Вместо этого он выбрал быть в Украине, где имел возможность лично посетить боевое подразделение 157-й отдельной механизированной бригады, которое выполняет боевые задачи на Донецком направлении.

Об этом рассказали на официальной странице 157-й ОМБр Сухопутных войск Украины. Это подразделение с октября 2024 года ведет бои против оккупантов в Донецкой области.

Из опубликованных фото стало понятно, что Шон Пенн побывал в Славянске. Он встретился с украинскими воинами, которые защищают Украину от войск РФ.

"Он пообщался с нашими военнослужащими, выразил искреннюю поддержку и благодарность за их мужество, самоотверженность и преданность защите Украины. Его приезд – это знак того, что мир видит и ценит наших героев, которые день за днем стоят на защите свободы и независимости нашей страны", – сказано в сообщении.

Военные отметили, что такие встречи вдохновляют и напоминают, что даже в самые сложные времена украинцы не одни, и наша отвага не останется незамеченной.

Как сообщал OBOZ.UA, американский актер Шон Пенн, который получил премию "Оскар 2026" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Одна битва за другой", не присутствовал на церемонии награждения в Лос-Анджелесе. Вместо этого он отправился в Европу и посетил Украину.

Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства назвал голливудского актера "настоящим другом Украины".

Обращаясь к украинским воинам, Шон Пенн признался, что сейчас чувствует стыд за свой американский паспорт, ведь убежден, что власти США делают недостаточно для поддержки украинского народа.

Украинцы отблагодарили звезду за непоколебимую позицию, вручив вместо знаменитой золотой фигурки знаковый подарок – статуэтку, изготовленную из стали вагона "Укрзализныци", поврежденного в результате российского обстрела.

