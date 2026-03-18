Мобильные операторы одновременно переписали тарифы: есть ли сговор и как это ударит по кошелькам украинцев

В начале 2026 года все крупные украинские мобильные операторы – "Киевстар", Vodafone и lifecell – запустили повышение своих тарифов. И хотя в абсолютном денежном выражении заявленное подорожание на 40-100 грн не выглядит экстремальным, по сравнению со стоимостью самих тарифов, оно является существенным. Ведь когда в отдельных случаях цены растут сразу на треть, это вызывает определенное психологическое напряжение.

Усложняет же ситуацию фактическое отсутствие надлежащей коммуникации между операторами и абонентами. Очень часто повышение тарифов не анонсируется должным образом: формально информация вроде бы и доступна на сайтах, однако обычно она хорошо спрятана. Например, в подробных описаниях отдельных тарифных предложений – которые, вполне вероятно, внимательнее просматривают журналисты, чем сами пользователи. Если те вообще этим занимаются. Конечно, абонентам приходят уведомления об изменении стоимости тарифов, но учитывая, что классические SMS давно утратили функцию живого общения и превратились в поток рекламного спама от различных компаний, вряд ли многие обращают на них внимание.

Подпитывает же негатив одновременность повышения цен операторами. Что, естественно, вызывает конспирологические теории о заговоре против украинцев.

Поэтому OBOZ.UA опросил профильных экспертов и выяснил, действительно ли "Киевстар", Vodafone и lifecell сговорились, почему тарифы вообще повышают и будет ли в 2026 году еще одна волна подорожания. А еще – как минимизировать свои расходы на мобильную связь и выбрать наиболее выгодный тариф.

Почему "Киевстар", Vodafone и lifecell повышают тарифы

Последние изменения в тарифах мобильных операторов пришлись на период конца февраля-начала марта (больше здесь). В целом же, рост составляет 40-100 грн. Однако большинство предложений подорожают на 50-70 грн.

И это, считают в экспертной среде, экономически оправдано. Ведь, констатировал в разговоре с OBOZ.UA телеком-аналитик Александр Глущенко, "мы все доплачиваем за энергонезависимость".

"Количество часов блэкаутов увеличилось – поэтому мобильные операторы нуждаются в установке аккумуляторов на базовые станции, на башни, на другое оборудование. Поэтому, есть ли причина повышать сейчас тарифы? Да. Она называется "энергонезависимость", – объяснил эксперт.

Сжигаются цистерны топлива

С ним соглашается специалист по электронным коммуникациям Анатолий Фроленков. Он отмечает: мобильные операторы тратят большие средства на топливо для генераторов. А потому, признает он, повышения тарифов избежать было нереально.

"В одном из операторов ранее отмечали, что средняя поддержка базовых станций обходилась в около 100 тыс. литров топлива в месяц. А во время зимнего периода, она выросла до 700 тысяч. Я думаю, что когда были эти жесткие морозы и жесткие блэкауты, там было еще больше. Просто представьте цистерны, поезд цистерн горючего, которое просто сжигается никуда", – пояснил эксперт в разговоре с OBOZ.UA.

В то же время, отмечает Фроленков, выросли цены и на само топливо. Что, естественно, повысило расходы операторов.

Тариф на свет вырос

Отдельной статьей расходов, акцентирует со своей стороны Глущенко, стал подогрев самих генераторов – чтобы они не замерзли во время больших морозов.

"А еще появилась потребность в стабилизаторах. Ведь когда в сети 170 вольт, то ни одно оборудование корректно работать не будет", – признал он.

Параллельно же, отмечает Фроленков, у операторов выросли расходы на поддержку работы своего оборудования даже в период стабильного энергоснабжения. Ведь, напоминает эксперт, "электроэнергия для промышленных потребителей подорожала".

"А еще инфляция. Она за прошлый год выросла на 8%. И подорожание задело как условную гречку с яйцами, так и "железо", и все, что касается аккумуляторов", – констатировал эксперт.

Поддерживать связь – это не только о генераторах и вышках

Отдельно же, по его словам следует говорить о поддержке другой инфраструктуры, которая обеспечивает надежность и непрерывность связи. В частности:

магистралей;

дата-центров;

точек обмена трафиком;

международных каналов и тому подобное.

"То есть, это, грубо говоря, весь тот бэк-энд, который стоит за связью", – отмечает эксперт.

Оборудования нужно очень много

Не следует забывать, по словам Фроленкова, и о том, что для обеспечения стабильной связи операторам нужны полные резервные системы оборудования – чтобы в случае вывода из строя одного прибора оперативно заменить его. "Рабочей схемой", по его словам, являются:

генераторы – основной + 2 дублирующие;

аккумуляторы – ×3 от необходимой мощности.

"Также это касается всего и горючего, и каналов связи, и магистралей. Все это дублируется. Поэтому, как говорится, считайте", – резюмирует он.

Война

Ну и, конечно же, война. Ведь, по словам эксперта, мобильные сети также страдают от российских обстрелов. И порой их тоже приходится восстанавливать.

"А еще последствия кибератак и защита от них. Ведь война – это не только когда прилетают ракеты и бомбы. Она и в киберпространстве", – констатирует Фроленков.

Почему цены растут, а качество связи – нет

Собственно, все это, по словам экспертов, и является ответом на вопрос, часто циркулирующий среди украинцев – почему цены на мобильную связь растут, а его качество нет? Потому что операторы инвестируют не в скорость, покрытие или новые услуги, а в энергонезависимость.

Поэтому, как констатируется, деньги идут на выживание сети, а не на улучшение сервиса.

Что говорят сами мобильные операторы

О том, что тарифы растут из-за увеличения расходов на поддержку сети говорят и сами участники рынка. В частности, рассказали OBOZ.UA в lifecell, изменения обусловлены ростом затрат на:

автономное энергопитание оборудования;

развитие инфраструктуры в условиях войны.

В то же время, подчеркнули там, недавнее обновление тарифных планов "Макси" и "Мега" затронуло не всех абонентов. Как пояснили в операторе, новые цены действуют только для новых абонентов – а для действующих стоимость не изменилась.

"В то же время тарифы получили дополнительные преимущества для пользователей. В частности больше гигабайтов для использования в странах ЕС без дополнительной оплаты", – рассказали в lifecell.

OBOZ.UA обращался за комментарием и к другим крупным операторам – "Киевстара" и Vodafone. Однако на момент написания материала ответов от них не поступило. Тем не менее в случае если они решат таки высказать свою позицию, мы опубликуем ее в следующих материалах.

Почему подорожание такое значительное

Вместе с тем, отмечает Глущенко,"операторы повышают тарифы так, чтобы следующий рост цен был как можно позже". То есть, можно предположить, что значительное повышение сейчас может уберечь абонентов он подорожания в близком будущем.

Кроме того, подчеркивает он, по мнению операторов, именно такие суммы повышений не являются критическими для абонентов. А потому, считают там, ударом по кошельку для них подорожание не станет.

"Маркетологи посчитали, что им именно такая сумма нужна с абонента. Они решили, что это для абонента условно не критично и оно как-то должно работать", – констатирует эксперт.

Ну и, конечно, стоит помнить, что мобильная связь – это, прежде всего, бизнес. А бизнес должен зарабатывать. Поэтому, по словам Фроленкова, операторы хотят, несмотря на все расходы, выходить в плюс. Соответственно, суммы подорожания зависят и от этого.

"Это бизнес. И он должен зарабатывать. Если он этого не будет делать – инвесторы скажут: спасибо, нам это не интересно", – резюмирует эксперт.

Операторы повышают тарифы одновременно – это сговор?

И все же – почему операторы повышают свои тарифы одновременно? Неужели они сговорились?

Как бы привлекательно ни выглядела эта теория, но нет.

"Все очень просто. Все операторы находятся в примерно одинаковых условиях – у них у всех вместе растут расходы на операционную деятельность, на генераторы, на обслуживание, на топливо, на замену аккумуляторов. И они терпят ровно до того момента, пока кто-то первый не сдастся. А за первым следуют и другие", – признает Глущенко.

Провал коммуникации

Само же появление таких разговоров, по мнению экспертов, является следствием неудачной коммуникации операторов со своими же абонентами. Ведь, по большому счету, оповещение об изменении тарифов происходит индивидуально – каждому абоненту присылается соответствующее сообщение.

"Но этот канал коммуникации, как правило, не работает. Люди не ждут уведомлений от своего оператора", – констатирует Глущенко.

Так же фактически не работает публикация информации об изменении тарифов на сайтах операторов. Хотя бы потому, что сложно представить, чтобы миллионы украинцев регулярно мониторили их. В отличие от соцсетей, где абоненты следят за своими операторами. Однако там сообщения о подорожании тарифов появляются очень редко.

Причина же этого очевидна: рост цен – токсичная мера, которая бьет по репутации. Поэтому операторы просто не хотят привлекать к себе негативное внимание.

"Коммуникационная политика очень слабая у операторов. Эта тема вообще не популярна", – констатирует Фроленков.

Каждый сам за себя

Выход же для абонентов, отмечает Галущенко, лишь один. Постоянно мониторить изменения в своих тарифных планах. Проще всего, по его словам, делать это через приложение своего оператора.

"По сути, это самостоятельная ответственность каждого абонента. Люди должны понимать, что у них есть приложение, а потому они должны в него иногда заходить", – констатирует эксперт.

Не последнее подорожание

Вместе с тем, отмечает Фроленков, есть основания полагать, что нынешнее подорожание – не последнее. Поэтому, не исключено, что в 2026 году операторы проведут новые повышения тарифов.

Впрочем, по его словам, вряд ли речь пойдет о тех тарифах, которые подорожали сейчас – ведь текущий рост цен затрагивает не все тарифные предложения операторов. Хотя и исключать этого нельзя.

"У меня, например, цена не повышалась, условно, год – а сейчас ее увеличивают. А кто-то говорит, что ему, наоборот, повышают второй раз за год", – отмечает Глущенко.

Но он советует украинцам внимательно следить за сообщениями операторов. Ведь, как отметил эксперт, вычислить, будут ли в ближайшее время повышать именно ваш тариф можно по тому, что – и как активно – вам предлагает оператор.

"Как только мне начинают активно присылать мне СМС с предложениями перейти на другой тарифный план, я уже понимаю, что где-то через 3-6 месяцев мой тариф подорожает", – делится лайфхаком Глущенко.

Как не переплачивать за мобильную связь

Вместе с тем, отмечает он, очень часто украинцы много платят за мобильную связь не потому, что тарифы дорогие – а потому что не умеют ими пользоваться. Дело в том, что стоимость предложения высчитывается из количества и объема услуг, которые в них закладывают. Но очень часто, констатирует эксперт, некоторыми функциями украинцы просто не пользуются.

"Когда-то я был на тарифе, который стоил 800 грн. А тогда перешел на тариф за 135 грн – и не почувствовал дискомфорта. Я просто платил за воздух", – рассказал Глущенко.

Поэтому, отмечает он, для того чтобы платить только за то, что используется, украинцам следует четко определить для себя, что они хотят от тарифа – много минут, интернета, дополнительных функций и тому подобное. И на основе этого искать максимально релевантный тариф.

"Это логично – платить за то, чем ты пользуешься. Пересматривать условия – это нормально. Ненормально – платить за то, чем не пользуешься", – констатировал эксперт.