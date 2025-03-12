Есть очень много 'глаз': Рубио рассказал, как США планируют мониторить соблюдение сторонами режима прекращения огня

Государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что прекращение огня на линии фронта в Украине можно будет отслеживать. По его словам, в современных войнах это проще делать, чем в прошлых, ведь есть "много глаз на земле и сверху".

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Такое заявление Рубио сделал во время брифинга 12 марта. "Интересная вещь по поводу современной войны – в том, что мониторить ее легче, чем прежде. Есть очень много "глаз" на земле и сверху, коммерческие спутники", – сказал он.

Рубио добавил, что "будет достаточно тяжело скрыть удары дронами, ракетами, баллистикой, артиллерией.

"Мы считаем, что это (прекращение огня. – Ред.) можно будет мониторить", – сказал Рубио.

Глава Госдепа США также призвал надеяться, что Россия также согласится на прекращение огня.

После этого нужно будет решить, кому Россия и Украина доверят мониторинг огня из стрелкового оружия "на земле".

Последним проблемам возникнуть не должно, сказал Рубио.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 марта, в Саудовской Аравии состоялись переговоры Украины и США, по итогам которых было объявлено, что Украина готова принять предложение Америки о немедленном 30-дневном прекращении огня.

В США выразили надежду, что РФ тоже примет это предложение.

Также по итогам переговоров с Украиной Соединенные Штаты объявили об отмене паузы в обмене разведданными и другой военной помощи.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 12 марта призвал "не забегать вперед" с вопросом о реакции России на предложение о прекращении огня. По его словам, Москва ждет от США "деталей переговоров".

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