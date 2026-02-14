"Мы хотим отправить послание России": Мецола назвала недопустимым проведение выборов в Украине во время войны

Президент Европарламента Роберта Мецола прокомментировала возможность проведения выборов в Украине во время войны. Она назвала замысел России относительно этой возможности цинизмом.

Об этом она заявила во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, Европарламент "абсолютно не должен этого допускать".

"Мы хотим отправить сообщение России и администрации Путина, а также о цинизме, с которым мы обсуждаем выборы в Украине. Когда в России были честные выборы? Когда мы сможем сказать, что если на города падают бомбы, нельзя заставлять людей, которые не имеют электроэнергии, идти голосовать?", – подчеркнула Мецола.

Глава Европарламента также акцентировала внимание на неприемлемости проведения выборов во время боевых действий и уничтожения инфраструктуры в Украине, подчеркнув поддержку европейских институтов принципов демократии.

Мюнхенская конференция – последняя информация

Напомним, в субботу, 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию, где выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.

На полях конференции госсекретарь США Марко Рубио может встретиться с главой государства. Такой разговор американский чиновник считает полезным для будущего завершения российско-украинской войны.

Кроме того, Зеленский провел встречу с европейскими лидерами. Его и других участников принял немецкий канцлер Фридрих Мерц, где обсуждали гарантии безопасности для Украины, а также военная помощь и поддержка энергетической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA,премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Европа должна быть готова не только сдерживать агрессию, но и при необходимости – бороться за собственную безопасность, подчеркнув, что мир в Европе "теряет прочность". А президентФранции Эммануэль Макрон сказал, что отправка войск стран-участниц "коалиции решительных" в Украину сейчас означала бы эскалацию в войне, создав риск потери контроля над ситуацией.

