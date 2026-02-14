'Это означает быть более смелыми': Стармер заявил, что Европа должна быть готова к борьбе

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Европа должна быть готова не только сдерживать агрессию, но и при необходимости – бороться за собственную безопасность. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он отметил, что мир в Европе "теряет прочность".

Россия демонстрирует все признаки подготовки к новым угрозам. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Стармера, для многих европейцев война годами казалась отдаленной реальностью, однако сейчас ситуация в корне изменилась. Премьер подчеркнул, что Россия уже доказала свою готовность к агрессии, вызвав масштабные страдания в Украине, и одновременно активно применяет гибридные методы воздействия по всей Европе.

Среди ключевых угроз он назвал дезинформационные кампании, кибератаки, саботаж и сотрудничество Москвы с популистскими силами, которые подрывают демократические ценности и социальную стабильность. По оценке Стармера, даже возможное прекращение войны в Украине не будет означать завершение опасности для континента – наоборот, риски могут только усилиться.

Глава британского правительства также обратил внимание на оценки НАТО, согласно которым Россия может быть готова применить силу против Альянса уже к концу десятилетия. В этом контексте он призвал европейские государства "встать на собственные ноги", отказаться от мелкой политики и краткосрочных интересов и действовать сообща.

Стармер подчеркнул, что Великобритания готова играть более активную роль в укреплении европейской обороны и углублении сотрудничества между ЕС и Лондоном. По его словам, речь идет о создании более сильной Европы и более европейского НАТО, способных не только сдерживать агрессию, но и защищать людей, ценности и образ жизни континента.

