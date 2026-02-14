Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию: когда будет выступление. Видео

В субботу, 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию. В планах у главы государства выступить на Мюнхенской конференции по безопасности.

Видео дня

Об этом сообщает Радио.Свобода. Его выступление ожидается через полтора часа.

По сообщению СМИ, также сегодня в планы Зеленского входит встреча с госсекретарем США Марко Рубио и американскими сенаторами, а также с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Мюнхенская конференция – что известно

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился в Мюнхене с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем и его отцом, тренером сборной Украины по скелетону Михаилом Гераскевичем. Он вручил спортсмену орден Свободы.

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности, где встретится с Владимиром Зеленским. Такую встречу американский чиновник считает полезной для будущего завершения российско-украинской войны.

В то же время Рубио в последний момент отменил встречу с лидерами Германии, Польши и Финляндии. С Фридрихом Мерцем, Каролем Навроцким и Александром Стуббом он должен был обсудить вопросы Украины на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!