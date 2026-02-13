"Мы хотим, чтобы война закончилась": Рубио анонсировал встречу с Зеленским и назвал удары РФ по Украине "ужасными"

Государственный секретарь США Марко Рубио может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Такую встречу американский чиновник считает полезной для будущего завершения российско-украинской войны.

Видео дня

Также Рубио назвал "ужасными" российские удары по критической инфраструктуре Украины этой зимой. Подробности сообщает CNN.

Что сказал Рубио

Общаясь с журналистами перед вылетом в Германию, где 13-15 февраля будет проходить Мюнхенская конференция по безопасности, Рубио выразил надежду на встречу с Зеленским в этом немецком городе.

"Я думаю, что он будет там, и есть шанс увидеть его. Я считаю, что это есть в моем расписании, не уверен на 100%, но убежден, что мы это сделаем", – сказал госсекретарь США.

Он также отметил важность завершения российско-украинской войны. Когда у Рубио спросили о продолжении ударов РФ по Украине, он назвал их "ужасными".

"Это война. Вот почему мы хотим, чтобы она закончилась. Люди страдают. Это самое холодное время года. Страдания невероятные. Вот в чем проблема войн. Вот почему войны – это плохо, и именно поэтому мы так упорно работали более года, чтобы попытаться положить конец этой войне", – сказал он.

В то же время Рубио добавил, что нынешняя Мюнхенская конференция по безопасности происходит в "ответственный момент".

"Старый мир, честно говоря, в прошлом. Мир, в котором я вырос. И мы живем в новую эру геополитики. Это потребует от всех нас переосмыслить, как он (новый мир. – Ред.) выглядит и какой будет наша роль", – отметил госсекретарь США.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Рубио назвал самый сложный вопрос в мирных переговорах по Украине. По его словам, "пропасть", которую не удалось преодолеть, связана с вопросом территорий, которые Россия требует ей отдать и которые Украина дарить агрессору без боя отказывается.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!