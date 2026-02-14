'Надо оказывать сопротивление': Макрон объяснил, почему иностранные войска не отправляют в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отправка войск государств "коалиции решительных" в Украину сейчас означала бы эскалацию в войне. Это создало бы риск утраты контроля над ситуацией.

Именно поэтому на сегодня такой шаг исключается. Об этом Макрон сказал в пятницу, 13 февраля, во время Мюнхенской конференции по безопасности. "Сегодня, если мы вмешаемся, мы возьмем на себя ответственность за эскалацию", – подчеркнул он.

"Изначально мы решили помогать Украине в этой войне, в защите, но отказаться от эскалации с Россией, то есть не атаковать Россию на ее территории и не вмешиваться на земле. Мы до сих пор работаем в этих пределах", – объяснил Макрон.

Он сказал, что Франция и ее союзники поддерживают Украину, но в рамках принципа "неэскалации". Это, по его словам, предполагает помощь оружием, финансированием и другими ресурсами, но без ввода собственных войск на территорию России или непосредственно на фронт.

Макрон также признал отсутствие среди союзников консенсуса по поводу отправки войск в Украину.

"Я не хочу чрезмерно обещать и потом не выполнить. Мы были бы ответственны за потерю контроля над ситуацией. Сейчас для нас ключевое – реализовать пакет помощи, за который мы проголосовали, и помочь вашей стране выстоять в энергетической и оборонной сферах", – добавил Макрон.

Отдельно французский лидер отметил необходимость тесной координации с Соединенными Штатами Америки.

"Поэтому я считаю, что нашим главным приоритетом в ближайшие недели должно быть возобновление сотрудничества с США. Чтобы они вместе с нами оценили тот факт, что больше нет места для краткосрочных переговоров. И ввели дополнительные санкции, дополнительные меры против теневого флота и усилили давление на российскую экономику, чтобы остановить эту войну", – сказал он.

По его словам, пока нет никаких признаков того, что Россия стремится к реальному компромиссу в рамках мирных переговоров.

"Они все еще бомбят, они бомбят гражданских, они медлят, и то, что они делают достаточно жестко, это то, что они накапливают все уступки, на которые идут переговорщики. Они просто тянут время. Поэтому мы должны организоваться, чтобы продержаться и сопротивляться", – заявил президент Франции.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Фридрих Мерц скептически оценил идею привлечения общей европейской армии к послевоенной миротворческой миссии в Украине и отклонил предложение лидера правоцентристской Европейской народной партии Манфреда Вебера по этому поводу. В то же время, он поддержал инициативу по реформированию Европейского Союза и усилению его единства.

