'Эти системы защищают наши жизни': Зеленский на Мюнхенской конференции указал на критические потребности Украины в ПВО и обратился к партнерам. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 14 февраля, выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Глава государства также проведет встречи с должностными лицами США, генсеком НАТО и другими лидерами ЕС.

Трансляцию выступления главы государства опубликовал Офис президента Украины. Также у Зеленского запланированы другие встречи с лидерами стран.

Украинская ПВО противостоит "шахедам"

В своей речи глава государства заявил, что одна из худших вещей, которую может услышать лидер во время войны, – доклад от командующего Воздушных сил, который говорит, что подразделения ПВО "пустые".

"Они использовали свои ракеты, чтобы отразить российские удары, и пополнения не было. Разведка говорит, что новый массированный удар может быть через день-два. Иногда нам удается завезти новые ракеты к нашим Patriot или NASAMS прямо перед ударами и иногда – в последний момент", – отметил президент во время своего выступления.

Глава государства прибыл в Мюнхен в 11:34 по киевскому времени. Выступление президента, по информации Радио.Свобода, состоялось за полтора часа.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио может встретиться с Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Такой разговор американский чиновник считает полезным для будущего завершения российско-украинской войны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Рубио назвал самый сложный вопрос в мирных переговорах по Украине. По его словам, "пропасть", которую не удалось преодолеть, связана с вопросом территорий, которые Россия требует ей отдать и которые Украина дарить агрессору без боя отказывается.

