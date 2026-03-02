'Через несколько дней Украина будет готова к открытию всех шести кластеров': Зеленский высказался относительно перспектив членства в ЕС

Украина уже в ближайшие дни будет технически готова к открытию всех шести переговорных кластеров по вступлению в Европейский Союз. В то же время окончательное решение зависит не от Киева, а от консенсуса среди лидеров ЕС. Президент Владимир Зеленский отметил необходимость определения четкой даты членства как составляющей безопасности гарантий для Украины.

Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции. Информацию собрал OBOZ.UA.

Украина выполняет все обязательства на пути к членству и до 2027 года будет полностью технически готова стать частью Евросоюза. Сейчас препятствие заключается в том, что не все государства-члены готовы поддержать открытие переговорных кластеров.

"Вы знаете почему и кто блокирует", – отметил Зеленский.

Россия будет пытаться препятствовать евроинтеграции Украины. Даже если Кремль будет декларировать отсутствие намерений блокировать вступление Украины в ЕС, фактически это может происходить через влияние на отдельные страны Союза.

Президент подчеркнул, что членство Украины в ЕС является не только политическим выбором, но и элементом гарантий безопасности. В этом контексте он упомянул необходимость четкого документа по завершению войны и определения конкретной даты вступления Украины в Евросоюз.

Если партнеры действительно поддерживают Украину, момент завершения войны может стать возможностью для принятия стратегического решения о членстве. Президент также предостерег от повторения ошибок, допущенных ранее в вопросах евроатлантической интеграции.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что в Брюсселе продолжается дискуссия о принятии Украины в ЕС. По ее словам, в этом участвуют все страны-участницы.

