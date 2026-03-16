'Мы бы очень не хотели': Зеленский оценил риск того, что США могут отвернуться от Украины из-за Ирана

В Киеве растет опасение, что конфликт на Ближнем Востоке отвлечет внимание Вашингтона от полномасштабной войны, развязанной Российской Федерацией. Сейчас американцы "определенно больше сосредоточены" на операции в Иране.

Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский, который вечером в воскресенье, 15 марта, в прямом эфире дал интервью CNN. Глава государства не исключил, что из-за новой войны наша страна будет получать от США меньше военной поддержки.

Что заявил Зеленский

"Мы бы очень не хотели, чтобы Соединенные Штаты отвернулись от вопроса Украины из-за Ближнего Востока", – признал президент, отметив, что Киев "не хочет потерять американцев".

Он выразил обеспокоенность из-за возможных "задержек с поставками определенного оружия или сокращения объемов критически важных оборонных поставок для нас". Такая ситуация возможна, учитывая объем боеприпасов, которые американские войска используют для атак по Исламской Республике.

"По моему мнению, риск очень высок", – сказал Зеленский.

Украина помогает в защите от иранских дронов

Президент рассказал, что украинские специалисты помогают странам Персидского залива отражать атаки "Шахедов". Три большие группы во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым находятся в регионе, предоставляя консультации по противодействию иранским беспилотникам.

"Американцы обращались к нам несколько раз. Было несколько запросов – о помощи конкретной стране или о поддержке американцев. Сейчас мы предоставляем рекомендации и консультации, чтобы помочь защитить гражданское население и военные базы", – сообщил глава государства.

Он добавил, что Киев готов поделиться с Вашингтоном разработанными технологиями в сфере БпЛА и РЭБ.

"Как вы можете видеть на Ближнем Востоке, даже если у вас есть достаточное количество ракет – противоракетной обороны – этого недостаточно. Вам нужна система защиты", – указал Зеленский.

Несколько раз он разговаривал с президентом США Дональдом Трампом об этой инициативе. "Но пока, скажем так, мы не получили четкого ответа", – уточнил Зеленский.

Как писал OBOZ.UA:

– Пентагон изменил приоритетность поставок вооружения, в частности систем противовоздушной обороны, переориентировав часть ресурсов из Европы на Ближний Восток. Это решение может затронуть и Украину.

– Недавно президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что американские войска не нуждаются в помощи Украины на Ближнем Востоке. По его словам, Соединенные Штаты самостоятельно справятся с перехватом иранских беспилотников.

