США изменили приоритетность поставок оружия из Европы на Ближний Восток: как это касается Украины

Вашингтон изменил приоритетность поставок вооружения, в частности систем противовоздушной обороны, переориентировав часть ресурсов из Европы на Ближний Восток. О таких шагах стало известно на фоне обострения ситуации в регионе и роста потребностей в средствах ПВО.

Об изменении приоритетов в поставках вооружения пишет Financial Times со ссылкой на дипломатов и чиновников. Издание отмечает, что война на Ближнем Востоке отвлекла внимание американской администрации от вопроса мирного урегулирования российско-украинской войны.

Это решение может затронуть и Украину, которая также получает от США оборонительное вооружение для противодействия российской агрессии. Часть ресурсов, по оценкам дипломатов, фактически используется для поддержки других направлений безопасности.

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас в комментарии изданию объяснила, что ресурсы оборонной помощи фактически стали общими для нескольких кризисных направлений. Она сказала: "Это, безусловно, проблема, поскольку фактически существует конкуренция за те же ресурсы как на Ближнем Востоке, так и в Украине".

Конкуренция за ресурсы

По словам дипломатов ЕС, активизация боевых действий на Ближнем Востоке создает дополнительное давление на запасы вооружения, которые США поставляют союзникам. Речь идет прежде всего о системах противовоздушной обороны и ракетах-перехватчиках.

Дипломаты также считают, что нынешняя ситуация может быть выгодной для России. Среди причин они называют рост цен на нефть, приостановление части санкций США и быстрое использование боеприпасов, необходимых Украине.

Еще раньше, 4 марта, стало известно, что Соединенные Штаты не удовлетворили запросы некоторых стран Персидского залива по пополнению запасов ракет-перехватчиков для систем ПВО. По крайней мере одно государство региона, которое подверглось иранским атакам, получило нечеткий ответ на просьбу восстановить арсеналы, истощенные после начала боевых действий.

Перемещение систем ПВО

Параллельно США начали пересматривать размещение собственных оборонительных систем в разных регионах мира. Часть элементов противоракетной обороны решили перебросить на Ближний Восток.

В частности, речь идет о системах THAAD, которые ранее были развернуты в Южной Корее для защиты от северокорейских баллистических ракет. Теперь часть этих батарей планируют переместить для усиления обороны на Ближнем Востоке.

Кроме того, ракеты-перехватчики для комплексов Patriot также перебрасывают из Индо-Тихоокеанского региона и других мест базирования. Основная цель – усилить систему противовоздушной обороны в регионе, где возможно длительное противостояние с Ираном.

Подобные решения уже влияли на поставки оружия Украине. В июне прошлого года стало известно, что США перенаправили 20 тысяч зенитных ракет с лазерной системой наведения APKWS, которые планировали передать Киеву, подразделениям американских Воздушных сил на Ближнем Востоке.

Хотя эти ракеты закупили по программе помощи Украине, министр обороны США имеет право изменить направление поставки в случае срочной необходимости американской армии.

Ранее медиа сообщили, что в администрации Трампа выступают с предложением по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Советник президента по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс заявил, что сейчас подходящий момент, чтобы объявить победу США над Ираном и выйти из конфликта. По его словам, Соединенные Штаты уже достигли своих основных целей по сдерживанию иранской угрозы.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что военная мощь Ирана полностью уничтожена, однако Тегеран все еще способен наносить точечные удары по судоходству. Поэтому Соединенные Штаты Америки обратились к лидерам стран мира с призывом присоединиться к охране Ормузского пролива.

