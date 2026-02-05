'Мы будем гибкими': Туск высказался о возможности передачи МиГов для Украины. Видео

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина нуждается в различных средствах противовоздушной обороны. Варшава хочет действовать совместно с Киевом относительно его оборонных потребностей.

Об этом он сообщил на брифинге во время своего визита в Киев. По его словам, Польша предоставит Украине истребители МиГ-29, однако в рамках сотрудничества.

"Мы будем гибкими, потому что хотим действовать действительно в соответствии с текущими потребностями Украины. Я знаю, что Украине нужны различные виды противовоздушной обороны. Со всем помочь мы не сможем, но если нужны наши МиГи – то Польша готова передать их уже сейчас", – сказал Туск.

Глава польского правительства отметил, что поскольку они с Зеленским говорили о взаимообмене между Украиной и Польшей, то Варшава может передать самолеты в обмен на украинские дроны. По словам Туска, это необходимо для построения в Польше эффективной антидроновой защиты.

"Сейчас мы хотим построить эффективную антидроновую защиту. Именно поэтому наши возможности использования дронов и сотрудничество с Украиной для нас является приоритетом", – сказал Туск.

Передача МиГ-29 Украине – что известно

Напомним, ранее стало известно, что Варшава может передать Киеву свои списанные самолеты МиГ-29, как свой вклад в политику НАТО по поддержке Украины и обеспечения безопасности восточного фланга Альянса. Зато Польша хочет получить от Украины "отдельные технологии беспилотников и ракет" и рассчитывает на "приобретение и совместное развитие новых оборонных и промышленных технологий".

Президент Польши Кароль Навроцкий подтвердил эту информацию. Однако Минобороны страны заявило, что смогут передать Украине менее десяти своих истребителей МиГ-29. Соответствующее решение уже принято в Польше и согласовано с украинской стороной, и сейчас"идет обсуждение технических аспектов".

Ранее OBOZ.UA писал, что США предлагают Польше купить 250 подержанных БТР Stryker за один доллар. В польском министерстве обороны склоняются к тому, чтобы заключить соответствующее соглашение – несмотря на то, что ремонт этой техники, создание под нее инфраструктуры и обучение военнослужащих могут стоить немалых денег.

