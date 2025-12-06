США предлагают Польше купить 250 подержанных БТР Stryker за $1: что происходит

Соединенные Штаты Америки предложили Польше приобрести у них 250 подержанных бронемашин Stryker. За них Вашингтон просит символическую цену в один доллар.

Польша еще не дала ответа, однако готовится принять предложение, как только будет согласован вопрос логистики и исправности техники, которая уже находится в Европе. Подробности сообщает американский портал Breaking Defense, специализирующийся на вопросах обороны.

О том, что США предложили Польше купить 250 подержанных машин Stryker за один доллар, и что Варшава готовится принять это соглашение, как только будет согласована логистика, заявил вице-премьер-министр Польши и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, согласно предложенному плану, бронемашины Stryker, которые сейчас находятся в Европе, будут переведены в Польшу, а не отправлены обратно в США после сокращения военного присутствия США. Предложение уже одобрил Генеральный штаб Вооруженных сил Польши: это необходимое условие для реализации подобных договоренностей.

"После предварительного анализа мы договорились, что военные проверят их техническое состояние и оценят их пригодность для наших вооруженных сил — хороший ли это материал для обучения, оперативных операций, нужен ли нам этот тип оборудования... Я открыт для положительной рекомендации относительно полезности этого оборудования", – сказал Косиняк-Камыш журналистам в среду, 3 декабря.

В Пентагоне и Государственном департаменте США официально это предложение пока не комментируют.

В то же время, отмечает Breaking Defense, на пути к реализации соглашения могут возникнуть определенные трудности. В частности, если предлагаемые Штатами бронемашины будут нуждаться в ремонте и модернизации. В то же время остается открытым вопрос, нужно ли будет проводить подготовку всей базы поддержки и системы обучения, ведь ранее Польша Stryker не использовала.

"Это может быть дорогим и трудоемким решением, а передача этой работы иностранным компаниям может еще больше увеличить расходы", – отмечает портал.

В то же время приобретение американских бронемашин противоречит установленному польским правительством приоритету для внутреннего производителя оружия и военной техники, закупаемых для нужд польского войска.

"Вероятно, Stryker заполнят свободное место в потребностях польской армии, которые были выделены на БМП Rosomak и потенциальные будущие носители, ограничивая потребность во внутренних заказах. Сейчас армия имеет более 900 БМП Rosomak.которые сейчас производятся в стране как модифицированная версия с башней ZSSW-30. На сегодняшний день 35 таких машин было передано 21-й Подгальской стрелковой бригаде", – говорится в материале.

Частично эти трудности опроверг Косиняк-Камыш. Он подчеркнул, что чем больше оружия имеет польское войско, тем лучше. Да и цена предлагаемых четверти тысячи бронемашин является преимуществом.

Министр также добавил, что польские солдаты готовятся к сотрудничеству с союзными войсками, некоторые из которых используют Stryker, поэтому проблемы в том, чтобы польские солдаты сами овладели этими бронемашинами, он не видит.

По данным Breaking Defense, Сухопутные войска Польши сейчас страдают от серьезной нехватки современной бронетехники. На вооружении польской армии уже несколько десятилетий стоят советские плавающие гусеничные боевые машины пехоты BWP-1, они уже полностью устарели, и количество этой техники недостаточно – особенно после того, как Польша передала часть этой техники Украине.

Генерал Веслав Кукула, возглавляющий Генеральный штаб Вооруженных сил Польши, также уменьшил опасения относительно того, что внедрение этого нового типа оружия в армии станет препятствием для польской оборонной промышленности, а также успокоил тех, кто обеспокоен возможными значительными затратами на капитальный ремонт техники.

"Мы получили предложение о пожертвовании от американской стороны, проанализировали его и подготовили рекомендации для Агентства по вопросам вооружения. Как было договорено с США, следующим шагом является непосредственная проверка технического состояния. Затем будет принято решение... Окончательное решение должно быть во второй половине следующего года. Если только ситуация с безопасностью резко не ухудшится", – подчеркнул Кукула.

