'Мы будем частью этого процесса': в Бельгии сказали, когда их миротворцы прибудут в Украину

Бельгия, которая присоединилась к так называемой Коалиции желающих, еще не определилась, как она будет способствовать обеспечению режима прекращения огня в Украине в случае его достижения. Пока этот вопрос пытается решить военное руководство страны. Среди обсуждаемых предложений – привлечение истребителей и отправка катеров для разминирования.

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Об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел, европейских дел и сотрудничества по вопросам развития Бельгии Максим Прево. Так или иначе, подчеркнул он, но "Бельгия уже объявила об участии в Коалиции желающих".

"Прежде всего, необходимо длительное прекращение огня, и тогда необходимо внедрить европейские или международные силы, чтобы обеспечить сохранение мира. Мы будем частью этого процесса и мы надеемся стать частью этого военного контингента", – отметил бельгийский министр.

Задействовать в Украине иностранный военный контингент можно будет только после начала перемирия, заметил Максим Прево и добавил, что сейчас Европа "не имеет ключа, чтобы заставить российского президента принять прекращение огня".

"Я поражен тем фактом, что Украина, жертва агрессии, уже приняла возможность прекращения огня без каких-либо предварительных условий. Россия этого пока не сделала, и это, конечно, ключевая проблема. Поэтому мы должны работать вместе, чтобы найти достойное решение, которое будет уважать позицию Украины", – сказал он.

Максим Прево, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер и министр обороны страны Тео Франкен прибыли в украинскую столицу 8 апреля. Они встретились с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также вместе с ним почтили память погибших в Буче на Киевщине.

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритания и Франция инициируют новую встречу Коалиции желающих по поддержке Украины. Саммит состоится 10 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Напомним, что 27 марта в Париже состоялся саммит Коалиции желающих, собравший 31 страну. На встрече обсудили совместные усилия по прекращению огня в Украине, будущую модель украинской армии и возможно размещение военного контингента в случае перемирия.

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