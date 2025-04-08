В Киев прибыли с визитом премьер, глава МИД и министр обороны Бельгии. Фото

Во вторник, 8 апреля, в украинскую столицу поездом прибыли премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, министр иностранных дел Максим Прево и министр обороны страны Тео Франкен. Они намерены провести переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Видео дня

В Киеве гостей встретили украинские чиновники. Об этом сообщает издание VRT, опубликовав соответствующие фото с вокзала.

"Это больше, чем символический жест. Это миссия солидарности, надежды и твердой поддержки поколения украинцев, которые борются за свою свободу и свое будущее", – прокомментировал Максим Прево.

Бельгийские политики посетили город Буча в Киевской области, почтив память погибших во время российской оккупации.

"Буча – не единичный случай. От Мариуполя до Изюма, от Краматорска до Херсона одна картина: террор, пытки, массовые убийства... Сегодня мы поминаем погибших. Мы поддерживаем тех, кто выжил. И мы подтверждаем: Бельгия стоит вместе с Украиной. Справедливость должна восторжествовать. И мы не будем отводить взгляд", – написал глава МИД Бельгии в соцсети X.

Еще накануне бельгийские чиновники рассказали о поездке в Украину в соцсетях, отметив, что у них запланирована встреча с украинским лидером.

"И мы отправляемся в Украину", – написал Барт де Вевер.

"Вслед за нациями наш премьер направляется в Украину. Вся поддержка самым смелым из европейцев", – подчеркнул министр Франкен.

Напомним, что 3 февраля 2025 года в Бельгии спустя почти восемь месяцев после парламентских выборов принял присягу новый состав правительства. Премьер-министром страны стал Барт де Вевер из правоцентристской партии "Новый фламандский альянс". Он занимает этот пост впервые. Министром иностранных дел стал Максим Прево, а главой Минобороны – Тео Франкен.

Пять партий договорились о создании коалиционного правительства Бельгии. В него вошли "Новый фламандский альянс" (N-VA), партия социалистов Vooruit, партия христианских демократов CD&V, либералы из MR и центристская партия Les Engagés.

Как сообщал OBOZ.UA, Бельгия рассчитывает поставить истребители F-16 Украине в 2026 году. Откладывание поставок связано с тем, что Брюссель ожидает новые боевые самолеты F-35, которыми должен заменить нынешний авиапарк.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!