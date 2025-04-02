Британия анонсировала новую встречу "коалиции желающих" по Украине: названа дата

Великобритания и Франция инициируют новую встречу "коалиции желающих" по поддержке Украины. Саммит состоится 10 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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Об этом сообщила Совместная делегация Великобритании в НАТО в соцсети X 2 апреля. Относительно Украины готовится отдельная встреча на следующий день.

"10 апреля министр обороны Британии Джон Гили и министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню проведут встречу "коалиции желающих" в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", – говорится в сообщении.

Кроме того, Великобритания и Германия отдельно созовут контактную группу по обороне Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на следующий день после саммита "коалиции желающих", 11 апреля.

Напомним, что 27 марта в Париже состоялся саммит "коалиции желающих", собравший 31 страну. На встрече обсудили совместные усилия по прекращению огня в Украине, будущую модель украинской армии и возможно размещение военного контингента в случае перемирия.

После саммита президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что франко-британская миссия отправится в Украину в ближайшие дни для работы по укреплению ВСУ. По его словам, этот военный контингент будет оказывать долгосрочную поддержку и выступать в качестве сдерживающего фактора против потенциальной агрессии России.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги саммита в Париже. Были достигнуты договоренности о новых пакетах помощи Украине, инвестициях в производство ракет и лицензии на ракеты в ПВО. Также удалось расширить доступ к разведданным и доступ к складам с боеприпасами.

По его словам, "Европа точно умеет себя защищать", поэтому идет совместная работа, чтобы гарантировать Украине и всем европейцам больше безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, высшее военно-политическое руководство Украины занято подготовкой предложений к "коалиции желающих" о возможных контингентах миротворцев. Это была отдельная тема последнего заседания Ставки Верховного главнокомандующего.

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