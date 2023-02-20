Мощный сигнал для Путина: что означает визит Байдена в Украину и может ли западная помощь окончательно переломить ход войны

Президент США Джо Байден в понедельник, 20 февраля, посетил Киев с неожиданным визитом, послав тем самым мощный сигнал президенту РФ Владимиру Путину. Западные аналитики предполагают, что визит президента США может означать предоставление Украине новой, невиданной ранее помощи.

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Приезд лидера демократического мира держался в тайне до последнего момента, пока не появились фото Байдена возле Михайловского златоверхого собора вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. OBOZREVATEL рассказывает, как проходит этот визит и что он может означать.

Как известно, на 20-22 февраля президент США планировал свой визит в Польшу, о чем было объявлено официально. Несмотря на официальные заявления о том, что в Украину Джо Байден не поедет из соображений безопасности, накануне в западных СМИ все же поползли слухи, что приезд в Киев включен в программу европейской поездки американского президента.

Обоснованные подозрения о визите высокопоставленного западного гостя начали возникать в понедельник утром, 20 февраля, когда в Киеве заметили большой кортеж, а часть улиц столицы была перекрыта.

Комментируя эту информацию, заместитель главы МИД Андрей Мельник в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил, что действительно ожидается визит важного гостя – "кого-то из главных западных партнеров нашего государства". При этом он не стал называть фамилию.

"Давайте мы пока сохраним эту интригу и не будем забегать вперед. Я надеюсь, что сюрприз, который готовится, удастся. В первую очередь важно, что накануне первой годовщины крупномасштабной агрессии РФ украинцы ощутят и увидят не только поддержку на словах, не только солидарность, но еще большую помощь и присутствие наших важных, главных партнеров в Киеве", – сказал Андрей Мельник.

Первым утвердительно написал, что Джо Байден находится в Киеве, немецкий журналист Юлиан Рёпке из газеты Bild, который еще в декабре 2021 года одним из первых предупреждал о подготовке России к широкомасштабному вторжению в Украину. Он также напомнил, что в соответствии с планами президента РФ Владимира Путина Киев уже 360 дней как должен был находиться под контролем России.

Окончательно интрига развеялась, когда в сети начали появляться фото и видео с Михайловской площади в Киеве, на которых Джо Байден в компании президента Украины Владимира Зеленского у Стены памяти почтил погибших защитников Украины.

На видео видно, как возле Михайловского златоверхого собора в окружении военных и охранников Байден направляется к Стене памяти, чтобы почтить украинских Героев, отдавших жизнь за свободу и независимость Украины. В это время в украинской столице воет противовоздушная сирена из-за угрозы российского ракетного удара, однако, похоже, американского президента это не слишком смущает.

Позже в сети также появилось фото, не оставившее сомнений: американский президент таки прибыл в Украину. На фото он зафиксирован возле Михайловского златоверхого собора вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Американское издание The New York Times сообщило, что президент Байден добирался в Киев от границы с Польшей на поезде, продемонстрировав тем самым свою решительность как президенту РФ Путину, так и всем критикам.

Американские журналисты пишут, что Байден прибыл в столицу Украины в переломный момент войны как дома, так и за рубежом. Ведь некоторые из самых преданных союзников Америки давили на Украину, чтобы она начала переговоры по поводу мирного соглашения, которое может предусматривать территориальные уступки России. А в Соединенных Штатах недавно избранный спикер Палаты представителей Кевин Маккарти и некоторые из его коллег-республиканцев потребовали прекратить безлимитную военную помощь Украине.

Также американцы обращают внимание на то, что неожиданный визит Байдена в Киев состоялся всего за день до запланированного обращения президента России Путина к российскому народу, которое ожидается во вторник, 21 февраля.

В полдень визит Джо Байдена в Киев официально прокомментировали на сайте президента Украины, подчеркнув, что это первый визит президента США в нашу страну с начала полномасштабного российского вторжения.

"Глава украинского государства встретил высокого гостя на крыльце Мариинского дворца в центре столицы. После представления членов украинской и американской делегаций президенты Украины и США пообщались в формате лицом к лицу. Владимир Зеленский отметил, что визит Джозефа Байдена – чрезвычайно важный сигнал поддержки для Украины и украинцев", – говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что Владимир Зеленский подчеркнул, что лично Джо Байден и все американское общество с самого начала развязанной Россией полномасштабной войны были вместе с Украиной, и поблагодарил за это и дальнейшую поддержку Украины.

"Первый телефонный звонок с поддержкой Украины был из Белого дома. Спасибо за ваше лидерство. Спасибо также за двухпартийную поддержку, за поддержку со стороны Конгресса", – отметил Владимир Зеленский.

В свою очередь, Джо Байден отметил важность своего присутствия сегодня в Украине, которое демонстрирует поддержку со стороны США независимости, суверенитета и территориальной целостности украинского государства.

"Думаю, было бы критически важным не оставить никакого сомнения в том, что США поддерживают Украину в ее войне против жестокой агрессии. Многое изменилось со времени последней поездки. Произошли ужасные вещи, вторжение, но в то же время украинцы проявили себя так, как очень мало народов проявляли себя когда-либо в своей защите. И они помогли нам постичь значение демократии", – отметил президент Соединенных Штатов и передал приветствие от членов Конгресса.

Также было объявлено, что во время визита Байдена в Киев президенты будут говорить о ситуации на фронте, об украинском народе, который переживает сегодня чрезвычайно тяжелые времена, и о том, что нужно сделать, чтобы Украина победила и закончила войну уже в этом году.

Во время официальной пресс-конференции Джо Байден вспомнил свой разговор с Владимиром Зеленским год назад и заявил, что с тех пор многое изменилось: сейчас Украина побеждает и у США есть уверенность, что продолжит побеждать и дальше.

"Год назад мы говорили с президентом Зеленским по телефону. Российские самолеты были в воздухе, а танки пересекали границу. Он сказал мне, что слышит взрывы. Я никогда этого не забуду. Я спросил его: что я могу сделать, как я могу помочь? Он сказал: "Соберите мировых лидеров, попросите их поддержать Украину". Он сказал, что не знает, когда мы снова сможем поговорить. В ту темную ночь год назад мир готовился к падению Киева, возможно, даже к концу Украины. Через год Киев устоял, Украина устояла, демократия устояла, а Америка и мир стоят с вами", – сказал Джо Байден.

Также президент США отметил жертвы, на которые пошел украинский народ и выразил соболезнования семьям погибших в этой жестокой и несправедливой войне. Он назвал российские обстрелы мирных городов военным преступлением и еще раз выразил свое восхищение стойкостью украинцев. Также Байден рассказал о своем вкладе в международную поддержку Украины.

"С момента, когда я получил первые данные разведки прошлой осенью, мы пытались понять, как объединить остальной мир вокруг поддержки Украины. Мы смогли собрать более 50 стран, которые помогают украинской экономике и армии. Итого мы собрали примерно 700 танков, тысячи бронированных машин, тысячу артиллерийских систем, более двух миллионов снарядов, более 50 современных РСЗО, а также системы ПВО", – рассказал президент США.

Кроме этого, Байден пообещал, что вскоре Украина получит от США новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн долларов. Он будет включать в себя боеприпасы и средства для защиты неба над Украиной.

"Анонсированный сегодня пакет включает в себя боеприпасы для HIMARS и гаубиц, больше Javelin, противотанковые системы, системы воздушного наблюдения, чтобы защитить украинский народ от бомбардировок", – сказал американский лидер.

Также Байден заявил, что уже на этой неделе США объявят о дополнительных санкциях против российских элит и компаний. Отдельно он упомянул о президенте Владимире Путине, что можно воспринимать как определенный сигнал президенту России.

"Мы знаем, что впереди будут очень тяжелые дни, недели и годы. Но целью России было стереть Украину с карты, и эта путинская цель провалена. Украина уже освободила половину оккупированной территории. Молодые талантливые россияне бегут десятками тысяч, не желая возвращаться в Россию. Они бегут от армии. Он думал, что сможет продержаться дольше, чем мы. Я сомневаюсь, что он так думает сейчас. Бог знает, о чем он думает, но явно не об этом", – сказал Байден.

Владимир Зеленский во время пресс-конференции отметил, что Украина чувствует поддержку Соединенных Штатов и лично президента Джозефа Байдена в эти нелегкие времена борьбы.

"Только что мы провели переговоры с господином президентом Соединенных Штатов Америки в формате тет-а-тет, а затем в расширенном формате. Это был разговор, который действительно приближает нашу общую победу в этой войне. Мы можем и должны сделать так, чтобы именно этот год, 2023-й, стал годом победы", – отметил Зеленский в ходе пресс-конференции после переговоров с Байденом.

Также глава государства сформулировал видение Украиной того, как должна завершиться война.

"Я хочу подчеркнуть: эта неспровоцированная и преступная российская война против Украины, всей Европы и демократического мира должна завершиться очищением всей украинской земли от оккупации России и твердыми гарантиями долговременной безопасности", – подчеркнул украинский президент.

Через некоторое время после пресс-конференции Джо Байден также тайно покинул Киев и отправился в Варшаву, где продолжит свое европейское турне.

Таким образом, можно сделать вывод, что визит президента США Джо Байдена в Киев – это ясный и четкий месседж Путину, что он просчитался и теперь единственный результат войны, который примет Запад – это вывод российских войск с украинской территории и гарантии безопасности для Украины. И ради этого США и союзники готовы идти до конца и не считаться с финансовыми затратами.

Как и ожидалось, в России визит Байдена в Киев вызвал истерику. Более того, российские пропагандисты уже назвали приезд американского лидера в Киев "демонстративным" унижением России".

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