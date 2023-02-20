У Байдена рассматривали возможность его визита в Украину: слухи о большом кортеже в Киеве вызвали ажиотаж

Президент США Джо Байден 20-22 февраля планирует визит в Польшу. Несмотря на официальные заявления о том, что в Украину американский президент ехать не будет из-за соображений безопасности, накануне в западных СМИ поползли слухи, что приезд в Киев таки включен в программу европейской поездки американского президента.

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На фоне этих слухов небывалый ажиотаж вызвал большой кортеж, замеченный в Киеве утром 20 февраля.

Накануне, 19 февраля, издание Рolitico опубликовало статью о запланированном приезде Байдена в Польшу. Там американский президент проведет переговоры со своим польским коллегой Анджеем Дудой и лидерами ряда стран-членов НАТО.

В то же время, в Белом доме отрицали вероятность приезда Байдена в Украину. Однако инсайдеры издания уверяют: в администрации американского президента такую поездку таки могли планировать.

"Поездка Байдена в Польшу состоится всего за несколько дней до первой годовщины российского вторжения, даты, которую, по мнению многих военных аналитиков, Путин, любящий символизм, может отметить демонстрацией силы. Помощники пытались тайно переправить Байдена через границу в Украине, но поездка была почти исключена. Президент — один из последних западных лидеров, который не совершил путешествие, для которого потребовалась бы 10-часовая поездка на поезде или дерзкий полет. Но большинство помощников считают, что риск для безопасности Байдена или Украины того не стоит", – отмечали авторы публикации Рolitico.

Впрочем, когда утром 20 февраля в Киеве заметили большой кортеж, а часть улиц столицы была перекрыта - украинцы решили, что Байден мог прибыть в Украину. В сети появились десятки публикаций с соответствующими догадками.

"Киев центр перекрыт. Вокруг посольства США рух.БАЙДЕН?!", "Он постоянно говорил, что не планирует встречи с Зе и обязательно добавлял - в Польше!", "Кто в курсе, что за шухер в Киеве - Байден приехал? Или Блинкен ?", "Так что, господин Байден в Киеве? Ох сегодня на болотах бомбонет!" – пишут украинцы.

Некоторые комментаторы отмечают, что замеченный в Киеве кортеж связан с визитом израильской делегации, однако в качестве контраргументов они слышат оговорки о том, что оживление наблюдалось именно у посольства США.

Киевляне также отмечают беспрецедентные меры безопасности в столице.

"В сети уже ходит информация, что Байден в Киеве. Отметим, что официального подтверждения этой информации нет, это лишь домыслы отдельных людей. Но меры безопасности сегодня на самом высоком уровне. Тем временем киевляне пешком добираются на работу", - пишет одна из пользовательниц Facebook.

Некоторые же иронизируют, что для гипотетического визита в Киев Байден выбрал понедельник, а он на протяжении последних нескольких месяцев - особенно тяжелый день в Украине: Россия умышленно или нет особенно часто устраивает массированные атаки именно в начале недели.

"Утром в Варшаве все дороги чистые, больше полиции и на разных дворцах-домах вывешивают американские флаги. Надеюсь, это все в честь того, что Байден очень неожиданно, незапланированно и тайно (ха!) приедет в Киев. Это был бы топ-шаг из всего, что сейчас можно придумать... Ну и напомним, что у нас не принято в гости с пустыми руками приходить. Хотя бы какую-то коробку конфет и толстую ракету. И самолетик ребенку", - шутят украинцы в Twitter.

"Такое ощущение, что в Киев приехал кто-то очень важный . Может, например, Байден или Камала Харрис", "Если сегодня Байден будет в Киеве, то это значит, что Патриоты уж точно прикрывают небо над столицей", - пишут украинцы.

Между тем поисковый запрос по фамилии американского президента в это утро бьет рекорды.

Интригу вокруг загадочного кортежа подогрели в Министерстве иностранных дел Украины. Перекрытие утром 20 февраля ряда улиц, в частности, у железнодорожного вокзала и посольства США объяснили ожиданием визита одного из "главных" западных партнеров Украины - и пообещали украинцам "сюрприз".

"Давайте мы пока сохраним эту интригу и не будем забегать вперед. Я надеюсь, что тот сюрприз, который готовится, что все удастся. Ведь для нас важно, что накануне первой годовщины агрессии, крупномасштабной агрессии, мы ощутим и увидим не только поддержку на словах , не только солидарность, но и еще большую помощь и также присутствие наших важных, главных партнеров в Киеве", - заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник.

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