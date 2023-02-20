''Готовится сюрприз'': в МИД прокомментировали визит в Киев одного из западных партнеров

В Министерстве иностранных дел Украины анонсировали визит в Киев важного гостя в дни, предшествующие годовщине полномасштабной войны. Речь идет о ком-то из "главных" западных партнеров нашего государства.

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О "сюрпризе" заявил заместитель главы МИД Андрей Мельник в эфире телемарафона. Комментарий он дал после новостей в соцсетях о большом кортеже, который очевидцы увидели утром 20 февраля в украинской столице.

"Давайте мы пока сохраним эту интригу и не будем забегать вперед. Я надеюсь, что готовящийся сюрприз, что все удастся", – сказал политик.

Он добавил: прежде всего важно, что в канун первой годовщины крупномасштабной агрессии РФ, украинцы ощутят и увидят не только поддержку на словах, не только солидарность, но и еще большую помощь.

"И также присутствие наших важных, главных партнеров в Киеве", – пояснил Мельник.

Напомним: в понедельник, 20 февраля, в столице был перекрыт ряд улиц, в частности, возле железнодорожного вокзала и посольства США. В сети появились десятки публикаций с предположениями, мол, в Киев "прибыл американский лидер Джо Байден".

Параллельно со слухами о приезде высокопоставленных гостей в Украину появилась и информация о том, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба внезапно отменил запланированный визит в Брюссель.

Однако, кого именно ждут в столице, в МИД сразу не стали уточнять. Мельник попросил "подождать, потому что осталось совсем недолго".

На сегодняшний день известно, что президент США совершит официальный визит в Польшу во вторник, 21 февраля. Ожидается, что там Байден выступит с обращением к россиянам и кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

В Украине же в этот день ожидают визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Она встретится в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить новый пакет военной помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 февраля, в День памяти героев Небесной сотни, в Украину прибыла делегация политиков из Израиля. Также в Киев приехала директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

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