Зеленский о переговорах с Байденом: мы должны сделать так, чтобы этот год стал годом победы. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США в Киеве 20 февраля. Комментируя переговоры с американским лидером, глава государства подчеркнул: 2023-й должен стать годом победы Украины в войне с Россией.

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Эта победа должна включать в себя не только полную деоккупацию украинских территорий, но и долгосрочные гарантии безопасности для нашего государства. Об этом Зеленский заявил после переговоров с Байденом в ходе совместной пресс-конференции.

"Только что мы провели переговоры с господином президентом Соединенных Штатов Америки в формате тет-а-тет, а затем в расширенном формате. Это был разговор, который действительно приближает нашу общую победу в этой войне. Мы можем и должны сделать так, чтобы именно этот год, 2023-й, стал годом победы", – отметил Зеленский в ходе пресс-конференции после переговоров с Байденом.

Также глава государства сформулировал видение Украиной того, как должна завершиться война.

"Я хочу подчеркнуть: эта неспровоцированная и преступная российская война против Украины, всей Европы и демократического мира должна завершиться очищением всей украинской земли от оккупации России и твердыми гарантиями долговременной безопасности", – подчеркнул украинский президент.

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