Тысячи бронемашин и 700 танков: Байден прибыл с визитом в Киев и анонсировал мощную поддержку Украины (обновляется)

Президент США Джо Байден 20 февраля прибыл в Киев, предварительно визит американского президента не анонсировался. Слухи о вероятности прибытия высокого гостя циркулировали в Украину с самого утра, когда в столице заметили большой кортеж, однако подтвердили их только фото и видео, где Байден почтил память украинских Героев, отдавших жизнь за родную страну.

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В ходе визита Байден объявил, что западные партнеры готовят передачу Украине "700 танков и тысячи бронемашин", также ожидается объявление нового пакета военной помощи США на 500 млн грн, о нем будет объявлено 21 февраля.

Визит Байдена подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале главы государства.

"Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит – это чрезвычайно важное проявление поддержки для всех украинцев", - написал он.

По словам Зеленского, "Украина чувствует поддержку Соединенных Штатов и лично президента Джозефа Байдена в эти нелегкие времена борьбы".

"Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом, прибывшим в нашу страну с визитом впервые с начала полномасштабного российского вторжения", - отметили в Офисе президента Украины в 12:30.

Подтвердили визит Байдена и в Белом доме. Там анонсировали большой пакет военной помощи для Украины, о нем американский президент объявит 21 февраля. Ожидается, что США передадут Украине вооружения на 500 млн долларов.

"Пока мир готовится отметить годовщину жестокого вторжения России в Украину, сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непреклонную и неизменную преданность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины", – заявил Байден в Киеве.

Путин, заявил американский президент, очень ошибся, когда принял решение напасть на Украину, считая ее слабой, а Запад – разделенным.

Байден анонсировал новый пакет военной помощи и новые антироссийские санкции.

"Сегодня в Киеве я встречаюсь с президентом Зеленским и его командой для расширенного обсуждения нашей поддержки Украины. Я объявлю об очередном снабжении критически важного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров наблюдения за воздушным пространством, чтобы помочь защитить украинский народ от воздушных бомбардировок. И я поделюсь, что позже на этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элиты и компаний, которые пытаются уклониться от российской военной машины или задействовать ее", – сказал Байден.

Он добавил, что за последний год Штаты создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину посредством беспрецедентной военной, экономической и гуманитарной поддержки, и она будет продолжаться.

По данным CNN, стоимость нового пакета военной помощи, о котором объявит Байден завтра, 500 миллионов долларов. Пакет будет включать в себя больше военной техники, в том числе артиллерийские боеприпасы, больше гаубиц.

В украинской столице Байден и Зеленский провели переговоры, а после - вышли на совместную пресс-конференцию.

"Только что мы провели переговоры с господином президентом Соединенных Штатов Америки в формате тет-а-тет, а затем в расширенном формате. Это был разговор, который действительно приближает нашу общую победу в этой войне. Мы можем и должны сделать так, чтобы именно этот год , 2023-й, стал годом победы", - отметил Зеленский в ходе пресс-конференции.

Также глава государства сформулировал видение Украины о том, как должна завершиться война.

"Я хочу подчеркнуть: эта неспровоцированная и преступная российская война против Украины, всей Европы и демократического мира должна завершиться очищением всей украинской земли от оккупации России и твердыми гарантиями долговременной безопасности", - подчеркнул украинский президент.

В то же время Байден заявил, что совершил неожиданную поездку в Украину, потому что "критически важно", чтобы ни у кого "не было никаких сомнений" относительно поддержки Соединенными Штатами Киева и Зеленского. Американский президент также предостерег: впереди у Украины тяжелые дни, недели и даже годы. Ведь целью российского диктатора Путина является стереть Украину с карты мира.

Также в ходе пресс-конференции Байден объявил о мощной военной помощи со стороны западных партнеров.

"Вместе с более чем 50 странами-партнерами мы утвердили более 700 танков и тысячи бронемашин", - сказал президент США.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Зеленский и Байден довольны разговором в Киеве, а "атмосфера была максимально доверительная и душевная".

Как рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, исторический визит Байдена "решит немало вопросов и ускорит подвисшие".

"Исторический визит Президента США Джо Байдена в Киев и встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским. Украина сегодня - это сердце демократии, ведущее борьбу за свободу. Хочу поблагодарить советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, с которым мы работали, в том числе и над вопросом визита. Очень рад конструктивному сотрудничеству с Джейком, которое всегда дает мощный результат. Поверьте, визит Джо Байдена - стратегический. Решаются немало вопросов и будут ускорены те, которые подвисли. Наша общая цель - победа Украины над россией и триумф украинских воинов и западного оружия", – подчеркнул Ермак.

Также в сети появилось видео с Байденом на Михайловской площади в сердце столицы. Свой исторический визит американский президент начал от Стены памяти у Михайловского собора. Там Байден почтил память воинов, отдавших жизнь за Украину. Не помешала этому даже объявленная в столице воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов РФ.

Как сообщают СМИ, в Киеве На "Аллее смелости" установили доску с именем Джо Байдена. Надпись на ней гласит: "24.02.2022 — первый звонок. 20.02.2023 — визит".

По данным The New York Times, в Киев Байден ехал поездом.

Тем временем в России приезд Байдена в Киев вызвал настоящую истерику. Один из пропагандистов РФ назвал этот визит "демонстративным унижением России".

А рядовые россияне устроили настоящий шабаш с требованиями нанести ракетные удары по украинской столице.

Раньше один из журналистов западных СМИ заявил, что президент США Джо Байден мог прибыть в Киев. Это, предполагает он, станет сильным знаком для российского президента Владимира Путина, до сих пор не отказавшегося от намерений захватить украинскую столицу.

О вероятном прибытии Байдена сообщил корреспондент издания Bild. Впоследствии он уточнил, что безоговорочных доказательств такого визита у него на момент публикации не было.

"Байден в Киеве. Город, который должен был находиться под контролем России уже 360 дней. Какой сильный сигнал для диктатора Путина", – пишет журналист Bild Юлиан Репке.

Об исключительной важности визита Байдена в Киев именно в канун годовщины начала полномасштабной российской агрессии писал и советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

"Президент Джо Байден в Киеве. В канун годовщины войны… Чтобы прямо заявить: "Россия обязательно проиграет. Путин и его свита пойдут под трибунал. Украина получит все необходимое оружие. Никаких компромиссов". Абсолютно четкие сигналы. Абсолютно конкретный сценарий разрушения Кремля", - убежден он.

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