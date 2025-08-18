'Мне не нужны советы': Трамп – о прекращении войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в собственных действиях по прекращению войны России против Украины. Он говорит, что не нуждается ни в каких советах.

Трамп подчеркнул, что лично знает, как следует действовать в конфликте. Об этом он написал на платформе Truth Social.

Что известно

Трамп напомнил, что за время своего президентства ему удалось урегулировать "шесть войн за шесть месяцев, одна из которых могла привести к ядерной катастрофе".

"...Однако я должен читать и слушать Wall Street Journal и многих других, которые на самом деле не имеют ни малейшего представления и которые рассказывают мне обо всем, что я делаю неправильно в вопросе России/Украины, который является войной сонного Джо Байдена, а не моей", – написал он.

Трамп снова повторил, что уверен – если бы он оставался президентом, войны РФ против Украины не произошло бы.

"Я точно знаю, что делаю, и мне не нужны советы людей, которые годами работали над всеми этими конфликтами и никогда не смогли ничего сделать, чтобы их остановить", – подчеркнул американский лидер.

Он также резко высказался о критиках, назвав их "глупыми людьми без здравого смысла, интеллекта или понимания", которые только усложняют решение текущего кризиса между Россией и Украиной.

Что предшествовало

В пятницу, 15 августа, Трамп провел саммит с российским диктатором Путиным в Анкоридже на Аляске и заявил о "значительном прогрессе" от трехчасовых переговоров. И хотя никакого соглашения не было достигнуто, он указал, что теперь "все зависит от Зеленского". Также президент США пообещал позвонить украинскому лидеру.

Утром 16 августа Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Впоследствии к нему присоединились европейские лидеры, диалог длился полтора часа. Президент Украины подчеркнул, что все детали по завершению войны, в которой Россия убивает украинцев, он собирается обсудить с Трампом в Вашингтоне 18 августа.

Как писал OBOZ.UA, 18 августа Зеленский прибыл с официальным визитом в Вашингтон, США, где он встретится с американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы обсудить вопросы, касающиеся завершения войны. Гарант подчеркнул, что Украина и ее партнеры одинаково хотят быстро и надежно закончить эту войну. В то же время он подчеркнул, что мир должен быть длительным.

