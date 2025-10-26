'Минус половина нефтедолларов доходов': у Зеленского оценили влияние новых санкций на Россию

Из-за американских и европейских санкций против "Роснефти" и "Лукойла" Россия потенциально недополучит миллиарды долларов доходов. Это "минус половина нефтедолларов доходов" страны-агрессора, причем следует заметить, что против обоих предприятий санкции ввели только Соединенные Штаты.

Видео дня

Об этом рассказал уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк. По его словам, Банковая намерена "дожать" Европу, чтобы ее санкции также охватывали обоих российских нефтяных гигантов.

Власюк обнародовал ориентировочные числа с учетом всех санкций Европы, включая последний, 19-й пакет, и с последними (первыми во времена Трампа) ограничениями США.

Российские потери

"Суммарно Россия потеряла не менее $180 млрд из-за санкций. Это довольно много. Мы считаем, ежемесячно они недополучают примерно 2,5 млрд нефтедолларовых доходов из-за санкций", – отметил Власюк.

Только российский "теневой флот", по его словам, понес многомиллиардные потери.

"Мы видим, что они так же теряют средства на создание своего "теневого нефтяного флота". То есть чтобы собрать кучу 600–800 танкеров, которые возят их нефть, им пришлось потратить ориентировочно $14 млрд. После этого почти все эти танкеры уже под санкциями и большая их часть, соответственно, обездвижена и не может возить нефть", – отметил уполномоченный президента.

Власюк отдельно отметил, что Евросоюз ввел санкции только против "Роснефти".

"Но "Лукойл" будем добивать (некоторые страны-члены Европейского Союза остаются зависимы от "Лукойла", к сожалению)", – пообещал он.

Что предшествовало

23 октября Министерство финансов США ввело санкции против крупных российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм. Вашингтон призвал Москву немедленно согласиться на прекращение огня в Украине.

Европейский Союз также одобрил 19-й пакет санкций против России за развязанную ею полномасштабную войну в Украине. Он, в частности, включает газовые ограничения и санкции против 117 судов теневого флота РФ.

Первый заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на ужесточение американских санкций против российской нефтяной отрасли. По его словам, Соединенные Штаты совершили "акт войны против России" Кроме того, в очередном приступе агрессии Медведев пригрозил усилить обстрелы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Дональда Трампа подготовила дополнительные санкции против российской экономики, если глава Кремля Владимир Путин продолжит медлить с прекращением войны. Официальные лица США также сообщили европейским коллегам, что они поддерживают использование ЕС замороженных российских активов для покупки американского оружия для Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!