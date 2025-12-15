В сети нашли 'раритетный' клип Степана Гиги, который почти никто не видел, на песню 'Цей сон'. Видео

В сети появился малоизвестный клип народного артиста Украины Степана Гиги на хит "Цей сон", который долгое время оставался вне поля зрения широкой аудитории. Видео, снятое в 2005 году одновременно с выходом самой композиции, пользователи называют "раритетным" и признаются, что видят его впервые.

Речь идет о полноценном сюжетном клипе, который значительно отличается от более известной концертной версии "Цей сон", годами воспринимавшейся как основное видеосопровождение песни. Именно поэтому найденный ролик для многих стал неожиданным открытием. На момент съемок артисту было 46 лет.

Сюжет клипа построен вокруг романтической истории любви. В начале зритель видит кадры, где парень и девушка по отдельности готовятся к свиданию, после чего приезжают на собственных автомобилях в небольшое заведение – своеобразной "забегаловки", где непринужденно общаются. Атмосфера сцен нарочито простая и камерная, без пафоса.

Далее герои отправляются вместе на свидание в изысканный ресторан. В заведении они остаются наедине, а романтическую линию подчеркивают вечернее освещение, классические интерьеры и положение камеры во время съемки.

Параллельно в клипе появляется и сам Степан Гига – в характерном для середины 2000-х образе, исполняя песню на фоне ночных локаций с декоративными фонарями и балюстрадами.

Пользователи соцсетей активно делятся впечатлениями от найденного видео. В комментариях пишут:

"Вот это раритет вы нашли! Никогда этого клипа не видела. К сожалению. Очень-очень поздно мы повернулись лицом к своему, украинскому".

"Шедевр".

"Какая замечательная песня!"

"Впервые слышу, а такой ажиотаж".

Напомним, 12 декабря стало известно о смерти народного артиста Украины Степана Гиги. Певец умер в возрасте 66 лет. Перед этим, 19 ноября, сообщалось, что он попал в больницу и перенес срочное оперативное вмешательство. Его состояние тогда оценивали как тяжелое, но стабильное, без разглашения диагноза.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 декабря во Львове состоялось прощание с артистом в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла. Отдать последний долг пришли сотни людей – поклонники, коллеги, друзья и родные. Степана Гигу похоронят в соответствии с его завещанием на Лычаковском кладбище: чин похорон запланирован на 15 декабря в 14:00, а общегородское прощание – ориентировочно в 15:00 на площади Рынок.

