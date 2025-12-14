Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер: политик с украинскими корнями, одна из ключевых персон в украинско-российских мирных переговорах

Переговоры о достижении мира между Украиной и Россией вывели на первый план новую политическую фигуру, имеющую, тем не менее, блестящие перспективы – бизнесмена-миллиардера и – по совместительству – зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Как только его не позиционировали в течение его активной деловой, финансовой, а теперь и политической деятельности, называя мажором, плейбоем, бизнес-гением, авантюристом, "серым кардиналом" и филантропом, и каждая из этих характеристик имела под собой основания. Какую роль сыграет Кушнер в украинско-российских переговорах, предсказать трудно, но есть надежда, что в его лице наша страна получит союзника, а "прививка", которую получили его украинские предки, пережившие Холокост и сталинскую оккупацию, удержит его от несправедливости в отношении его исторической родины.

Видео дня

Еврейская семья с украинско-белорусскими корнями

Джаред Кушнер родился 10 января 1981 года в Ливингстоне в штате Нью-Джерси в еврейской семье с украинско-белорусскими корнями. Предки Джареда по отцовской линии были Кушнирами и владели несколькими магазинами меховых изделий. До начала Второй мировой войны они жили в белорусской Новогрудке. После немецкой оккупации его бабушка, Рахиль Кушнер, попала в еврейское гетто, но ей удалось бежать по 205-метровому туннелю, прорытому заключенными. Прадед Джареда по материнской линии, Давид Штадтмауэр, родился в селе Подгайцы Тернопольской области Украины, другие его предки со стороны матери происходили из Львовской области, Дед Джареда, Йоссель Берковиц, познакомился с его бабушкой Рахилью после окончания Второй мировой войны в Будапеште, где они и поженились, причем Йоссель взял фамилию жены, поскольку она происходила из более зажиточной семьи. Из Европы они отправились в США, где стали Джозефом и Рэй Кушнер, на новом месте у них родился сын Чарльз – отец Джареда.

Диплом бакалавра с отличие и две степени МВА

После окончания иешивы – высшей еврейской ортодоксальной школы – Кушнер поступил в Гарвардский университет на факультет государственного управления. Несмотря на то, что отец Кушнера заплатил за него обязательный вступительный университетский взнос в размере 2,5 миллионов долларов, Джаред не прожигал жизнь, подобно многим студентам, попавшим в вуз на коммерческой основе, а упорно учился, понимая, что ему нужны знания, а не "корочки". В результате в 2003 году Кушнер получил диплом бакалавра с отличием. Следующим вузом, в котором он учился, стала Школа права и Школа бизнеса Нью-Йоркского университета, где он получил две степени МВА – магистерских степеней в области делового администрирования, развивающие управленческие и лидерские навыки. Чему он в результате научился, Кушнер продемонстрировал во время стажировки в офисе окружного прокурора Манхэттена и нескольких ведущих юридических фирмах Нью-Йорка.

Во главе семейного бизнеса

Начало работы Кушнера в семейном бизнесе было связано с не самыми приятными событиями: его отец оказался в тюрьме. Мультимиллионер Чарльз Кушнер, владелец компании Kushner Properties, сколотил свое состояние на операциях с недвижимостью в Нью-Джерси, но прогорел из-за своих политических амбиций. Став одним из крупнейших финансовых доноров Демократической партии, он делал тайные пожертвования без ведома своих партнеров по бизнесу, и в результате получил реальный тюремный срок – два года лишения свободы, но провел за решеткой только 4 месяца, после чего ему смягчили меру пресечения. Тем не менее, управление компанией на время пришлось взять на себя его сыну. Джаред справился со стоящей перед ним задачей на "отлично": он не только не дал семейному бизнесу пойти ко дну, но и вывел его на новый – более высокий – уровень.

Торговля недвижимостью: от миллиардов к банкротству и обратно

В тот период Джаред активно вкладывал деньги в торговлю недвижимостью – на купле-продаже жилых и коммерческих помещений в Нью-Йорке ему удалось заработать не миллионы, а миллиарды долларов. Метод, которым пользовался Кушнер, был прост, но при этом очень эффективен: он приобретал недвижимость в самом разном – в том числе, и запущенном – виде, приводил его в ликвидное состояние, а затем продавал, но уже по гораздо более высокой цене, что и позволяло ему хорошо зарабатывать. При этом Джаред не боялся авантюр – он активно занимал деньги, чтобы затем вернуть их с процентами. Но бизнес, как известно, дело, сопряженное с риском, и в 2008 году, когда рынок недвижимости резко пошел на спад, семья Кушнеров едва не обанкротилась, но они устояли. Правда, для этого Джареду пришлось продать некоторые их активы, а в действиях стать более рассудительным и отказаться от авантюр, но результат того стоил – вскоре он отвоевал все потерянные в период кризиса позиции. К тому же, Кушнер перестал складывать все яйца в одну корзину – теперь он инвестировал средства не только в недвижимость, но и в IT-технологии, за которыми, как уже тогда понимал, было будущее, а также в СМИ.

Женитьба на Иванке Трамп

Видимо, серьезную перспективу видел Джаред и в браке с дочерью Дональда Трампа от первого брака, Иванкой, на которой женился 25 октября 2009 года. Надо сказать, что в тот момент далеко не все поняли поступок Кушнера: сам он был успешным бизнесменом и миллиардером, а отец невесты – скандальной телезвездой и владельцем конкурса "Мисс Вселенная", который, к тому же, время от времени прибегал к процедуре банкротства. Иначе как любовью поступок Джареда члены его семьи и друзья объяснить не могли, но со временем стало понятно, что он сделал правильную ставку – сегодня Кушнер не только зять президента США, но и американский политик с блестящими перспективами. Свадьба прошла по ортодоксальной иудейской традиции – ради мужа Иванка приняла его религию. В браке родилось трое детей – дочь Арабелла Роуз и сыновья Джозеф Фредерик и Теодор Джеймс.

"Серый кардинал" предвыборных кампаний Трампа

Роль Кушнера в президентских кампаниях его тестя, Дональда Трампа, до конца неизвестна, недаром его называют "серым кардиналом", большая часть деятельности которого скрыта от всеобщего внимания. Во время первой предвыборной компании Трампа Кушнер совершил неожиданный для многих поступок – перешел из стана демократов, которых традиционно поддерживала его семья, а сам он водил дружбу с четой Клинтонов и Бараком Обамой, в стан республиканцев, к партии которых принадлежит его тесть. Кушнер – с помощью СМИ, владельцем которых он является – серьезно поработал с имиджем Трампа, благодаря чему того стали воспринимать как серьезного политика.

Специалисты Кушнера работали с соцсетями, что сделало Трампа популярным у значительной части молодежи. Именно Кушнер привел в команду Трампа людей, которые много сделали для его избрания президентом – Пола Манафорта и Стива Бэннона. Кушнеру даже пришлось закрыть глаза на антисемитские взгляды последнего, что до этого было для него недопустимо, зато в результате Беннон разработал основы идеологии MAGA с ее знаменитым слоганом "Сделаем Америку снова великой". Кушнер присутствовал на всех важных совещаниях предвыборного штаба Трампа, его голос учитывался при принятии решений, а также, по слухам, он писал для тестя предвыборные речи. Надо отдать должное Трампу, он не только прислушивался к рекомендациям зятя, но и следовал им, со временем сделав его своим старшим советником, а затем и начал включать его в состав важных дипломатических миссий.

Дипломатическая карьера

Участие в украинско-российских переговорах – не первая дипломатическая миссия, в которой принимает участие Кушнер. До этого ему уже удавалось урегулировать отношения США с Японией, успешно обновлять торговые отношения с Мексикой и Канадой, которые чуть было не рухнули из-за тарифной политики, проводимой его тестем. Правда, Джареда обвиняли в том, что в таких случаях Кушнер не забывал о бизнес-интересах семьи, но сам Трамп внимания на это не обращает, а мнение остальных для Кушнера особого значения не имеет. Джареду также приписывали идею создания "тайного канала", по котором могли бы связываться Трамп и Путин для координации событий в Сирии, для чего он организовал организовано общение приближенных к Трампу лиц с российским послом Сергеем Кисляком. Правда, поскольку встречи происходили в нью-йоркской "Башне Трампа", авантюра не удалась – разразился грандиозный скандал, а противники американского президента стали говорить о том, что по тайному каналу обсуждались способы вмешательства России в американские выборы, но сам Трамп высоко оценил деятельность своего зятя. Джареда также считают "архитектором" так называемых "Авраамовых соглашений" – договоров, заключенных Израилем с несколькими мусульманскими странами, целью которых была нормализация ситуации в ближневосточном регионе и разрушение изоляции Тель-Авива.

Выход на дипломатические каналы России

Именно в то время Кушнер познакомился с работающим на этом же направлении главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, из чего некоторые политологи делают вывод: главным человеком в американской делегации на переговорах является именно Кушнер, а не Стивен Уиткофф, просто зять Трампа как всегда отошел в тень. Джареду приписывают и успехи Трампа в отношениях с Катаром и Саудовской Аравией, а также подписание мирного соглашения между Израилем и ХАМАС, замечая, что он – по привычке – еще и заработал на посредничестве миллиарды долларов. О роли Кушнера в украинско-российских мирных переговорах впервые всерьез заговорили после их с Уиткоффом визита в Москву 2 декабря 2025 года, и, похоже все стороны конфликта, включая самого Трампа, возлагают на него большие надежды.

Смертельная болезнь и ремиссия

Остается только добавить, что такую – бурную – деятельность Кушнер ведет с серьезной болезнью – в 2019 году врачи диагностировали у него рак щитовидной железы. Но Джаред не сдался – он мужественно прошел несколько курсов лечения, во время которых ему сделали две операции, и сейчас находится в состоянии стойкой ремиссии.