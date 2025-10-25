Администрация президента США Дональда Трампа подготовила дополнительные санкции против российской экономики, если глава Кремля Владимир Путин продолжит медлить с прекращением войны. Официальные лица США также сообщили европейским коллегам, что они поддерживают использование ЕС замороженных российских активов для покупки американского оружия для Украины.

Как сообщает издание Reuters. Европейские союзники, пораженные колебаниями Трампа между уступками и гневом на Путина, надеются, что он продолжит усиливать давление на Москву, а также обдумывают собственные действия. Первые санкции Трампа были направлены против нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть". Эти шаги подняли цены на нефть более чем на 2 доллара и заставили крупных китайских и индийских покупателей российской нефти искать альтернативы.

Некоторые из дополнительных санкций, которые подготовили США, направлены против российского банковского сектора и инфраструктуры, используемой для доставки нефти на рынок, сказал американский чиновник и еще один человек, знакомый с этим вопросом. Сенат США также предпринимает шаги, и некоторые законодатели возобновляют усилия с целью вынесения давно заторможенного двухпартийного законопроекта о санкциях.

Трамп открыт для одобрения пакета. Однако источник предупредил, что такое одобрение маловероятно в этом месяце. Министерство финансов не ответило на запрос о комментарии.

В конце концов, Трамп решил ударить Россию санкциями во время встречи в среду с министром финансов Скоттом Бессентом и госсекретарем Марко Рубио, сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома. США также давят на Европу, чтобы она еще больше закрутила финансовые гайки Москве. Объявив о санкциях США, Бессент подтолкнул ЕС последовать им. В общем, официальные лица США критиковали страны ЕС и НАТО за то, что они не предприняли более решительных шагов для противостояния России.

Однако для ЕС будет сложнее ввести полностью блокирующие санкции против "Лукойла", чем для США, утверждал один высокопоставленный чиновник ЕС, учитывая, насколько сильно "Лукойл" запутан в европейской экономике. Нефтяная компания владеет нефтеперерабатывающими заводами в Болгарии и Румынии и имеет мощную сеть розничных автозаправочных станций по всему континенту.

23 октября Министерство финансов США ввело санкции против крупных российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм. Вашингтон призвал Москву немедленно согласиться на прекращение огня в Украине.

Первый заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на ужесточение американских санкций против российской нефтяной отрасли. По его словам, Соединенные Штаты совершили "акт войны против России" Кроме того, в очередном приступе агрессии Медведев пригрозил усилить обстрелы Украины.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление диктатора Владимира Путина, который накануне назвал новые санкции Соединенных Штатов такими, что "не повлияют на экономику России". Американский президент сказал журналистам, что готов "посмотреть на эффект через шесть месяцев", намекнув на неизбежный результат действия ограничений.

Китай выступил против новых санкций США, введенных против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". В Пекине заявили, что такие ограничения "не имеют оснований в международном праве и не были одобрены Советом Безопасности ООН".

Как сообщал OBOZ.UA, Виктор Орбан заявил, чтоУкраина может быть только партнером, а не членом Европейского Союза. В противном случае украинцы якобы развяжут войну в Европе, а также разрушат экономику Венгрии.

