ЕС ударил по российскому газу и теневому флоту. Одобрен 19 пакет санкций – Reuters

Евросоюз одобрил новый – 19 пакет – санкций против России за развязанную ею полномасштабную войну в Украине. Он, в частности, включает газовые ограничения и санкции против 117 судов теневого флота РФ.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что также ограничения введены против:

Российских дипломатов.

Китайских компаний, которые помогают РФ обходить предыдущие санкции.

В частности, 2 нефтеперерабатывающих завода, торговая компания и организация, участвующая в обходе ограничений в нефтяной и других сферах.

Банков из Беларуси и Казахстана.

"Страны ЕС одобрили 19-й пакет санкций против России за её войну против Украины. Словакия стала последней страной, снявшей свои возражения против введения ограничений", – говорится в сообщении.

Аналитики напомнили: премьер Словакии Роберт Фицо хотел, чтобы Еврокомиссия дала его стране гарантии по поводу высоких цен на энергоносители. А также учла интересы автопрома и тяжелой промышленности при определении климатических целей.

Впрочем, руководству ЕС, по видимому, удалось договориться с Фицо.

"Мы рады сообщить, что получили уведомление от последнего государства-члена, которое сняло свои возражения против 19-го пакета санкций... В связи с этим запущена письменная процедура утверждения Советом", – заявили в председательстве Дании в Совете ЕС.

Там также отметили, что официальное утверждение пакета ожидается утром 24 октября. Однако только "если не поступит возражений".

Какие будут вводить санкции против российского газа

В то же время, отмечается, газовые ограничения будут направлены на российский СПГ – т.е., сжиженный природный газ. И вводиться они будут в 2 этапа:

Краткосрочные контракты прекратят действие через полгода.

Долгосрочные – с 1 января 2027 года.

ДОПОЛНЯЕТСЯ