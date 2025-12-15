Россия хочет диктовать условия: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями Кремля по мирному плану

Кремль уже отвергал "мирный план" из 28 пунктов, на котором настаивали США. Сейчас же Москва готовит почву для отклонения проектов такого плана с учетом предложений Украины и Европы.

Видео дня

Эта подготовка очевидна после заявлений некоторых российских чиновников, в частности помощника российского диктатора Владимира Путина Юрия Ушакова. Подробности раскрыли в Институте изучения войны (ISW).

Кремль не собирается соглашаться на "мирный план" Трампа

Аналитики пришли к выводу, что Кремль ставит условия для отклонения проектов мирного плана Украины и Европы после того, как ранее отклонил ключевые пункты предложенного США 28-пунктного мирного плана, который преимущественно выгоден для России.

Соответствующие "сигналы" накануне в интервью кремлевскому пропагандисту Павлу Зарубину сделал Ушаков. В частности, помощник российского диктатора заявил, что Россия, мол, "очень четко" выразила свою позицию, и что Москва будет иметь "решительные возражения" против внесения предложенных Украиной и Европой изменений в "мирный план".

Ушаков также заявил, что Россия не примет положений, связанных с различными "территориальными вопросами", включая любые обсуждения демилитаризованной "буферной" зоны на Донбассе.

А вот пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отвечал Зарубину на вопрос о том, может ли Украина отказаться от "мирного соглашения". Он выдал, что Москву, которая не согласилась до сих пор ни на одно из предложений по завершению войны, такое развитие событий "не устроит". Поэтому, мол, Кремлю нужна "определенная система гарантий не только безопасности, но и гарантий выполнения этих договоренностей".

Обозначил Песков также отказ Кремля от учета позиции Европы относительно завершения российско-украинской войны. Под предлогом того, что европейцы якобы "по-прежнему хотят продолжения войны" и "играют в свою собственную игру", представитель Путина в очередной раз "засветил" мечту диктатора о том, как он будет "делить" мир и решать судьбы других государств, не спрашивая их мнения, на пару с президентом США Дональдом Трампом.

"Европейцы играют в свою игру. По-прежнему похоже, что они хотят продолжения войны, но здесь мы больше ориентируемся, естественно, на наших визави из Вашингтона", – заявил Песков.

Несколькими днями ранее (а именно – 11 декабря) те же сигналы, в частности окружению Трампа, представители которого продолжают рассказывать о "близости мира" и "прорывах" в переговорах, посылал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он фактически отклонил семь пунктов предложенного США 28-пунктового мирного плана, включая пункты первоначального плана по обмену территориями на основе линии соприкосновения и предоставление надежных гарантий безопасности для Украины.

Из этих заявлений следует, что Россия не настроена на добросовестные переговоры, она стремится диктовать свои условия.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия отклонила предложения Украины о прекращении огня. Диктатор Путин не собирается завершать войну, он до сих пор уверен, что побеждает на поле боя, а у РФ хватит "запаса прочности", чтобы "переждать" и Украину, и Запад, который ее поддерживает.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!