Министр обороны Польши прибыл с визитом в Киев. Фото

В Киев 18 сентября прибыл вице-премьер-министр – министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Чиновника сопровождает делегация представителей Минобороны и Вооруженных сил страны.

В рамках визита запланированы переговоры главы оборонного ведомства Польши с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, одной из ключевых тем станет военное сотрудничество между двумя странами. О визите сообщили в МО Польши.

Утром 18 сентября в официальном аккаунте Минобороны Польши в сети Х появились фотографии с Косиняком-Камышем на железнодорожном вокзале в Киеве.

"Вице-премьер-министр Владислав Косиняк-Камыш находится с визитом в Киеве с делегацией Министерства обороны и Вооруженных сил Польши, где он обсудит со своим коллегой, среди прочего, военное сотрудничество, дальнейшую поддержку защиты Украины и ситуацию с безопасностью в контексте российской агрессии", – указано в сообщении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 10 сентября российские дроны массированно атаковали Польшу.

В воздушном пространстве страны фиксировалось около двух десятков целей. Польские аэропорты останавливали работу, работала ПВО, в результате падения обломков разрушениям подвергся жилой дом.

В течение первых суток после атаки на территории страны обнаружили обломки 16 российских беспилотников и одной ракеты.

В Европе и США отреагировали на вторжение российских дронов в Польшу, многочисленные голоса на Западе призвали остановить российского диктатора Владимира Путина, ведь сам он не собирается останавливаться.

Между тем по горячим следам в Кремле уклонились от вопроса о вторжении своих дронов в Польшу, а президент США Дональд Трамп вообще проигнорировал соответствующий вопрос журналистки.

