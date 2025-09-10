'Путин не остановится, если мы его не остановим': как в Европе и США отреагировали на вторжение российских дронов в Польшу

В ночь на 10 сентября Россия устроила массированную атаку по территории Украины, запустив сотни дронов-камикадзе и ракет. Часть ударных беспилотников агрессора нарушила воздушное пространство Польши, а Министерство внутренних дел страны подтвердило, что на территории были обнаружены и фрагменты ракеты неустановленного происхождения.

В результате боевой работы польских военных обломки БПЛА упали на жилой дом в Люблинском воеводстве и повредили крышу дома и машину. Европейские и американские политики отреагировали на вторжение российских дронов в Польшу, OBOZ.UA собрал их заявления.

Реакция политиков на вторжение БПЛА в Польшу

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на вторжение российских беспилотников в Польшу. Глава государства заявил, что "самым решительным образом осуждает" инцидент, и призвал Россию прекратить агрессию.

Президент Франции анонсировал беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Макрон также добавил, что Европа не будет идти на компромиссы в вопросах безопасности союзников.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия постоянно "испытывает границы возможного" и пользуется отсутствием жесткой реакции Запада.

"Москва всегда испытывает пределы возможного и, если не встречает сильной реакции, остается на новом уровне эскалации. Сегодня был еще один эскалационный шаг – российско-иранские "Шахеды" действовали в воздушном пространстве Польши, в воздушном пространстве НАТО. Не один "Шахед", что можно было бы назвать случайностью, а по меньшей мере 8 ударных дронов, которые были нацелены в направлении Польши", – подчеркнул он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна полностью солидарна с Польшей в связи с недавним инцидентом с беспилотником. Венгерский политик подчеркнул, что нарушение территориальной целостности Польши является неприемлемым.

"Этот инцидент доказывает, что наша политика призыва к миру в российско-украинском конфликте является разумной и рациональной. Жизнь в тени войны полна рисков и опасностей. Пришло время положить этому конец! В связи с этим мы поддерживаем усилия президента США Трампа, направленные на достижение мира", – заявил Орбан.

Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что Россия распространяет свою агрессию и создает все большую угрозу для Европы.

"Рой дронов над территорией Польши является еще одним доказательством, как и его угрожающая риторика относительно восточного фланга НАТО. Мир должен остановить агрессора – сломать его военную экономику и его способность разрушать и убивать", – говорится в сообщении.

В то же время президент США Дональд Трамп проигнорировал вопрос журналистки о нарушении воздушного пространства Польши российскими БПЛА в ночь на 10 сентября. Неизвестно, глава Белого дома действительно не услышал вопрос или сознательно решил его проигнорировать.

"Господин президент, какой ответ России... а российские дроны над Польшей этой ночью?" – спросила журналистка.

Однако Трамп оставил толпу без ответа, помахал рукой и сел в свое авто.

Американский конгрессмен-республиканец Джо Уилсон резко отреагировал на российские БПЛА на территории Польши и назвал этот инцидент "актом войны". Он призвал администрацию Дональда Трампа к немедленным и решительным действиям.

"Россия атакует союзника НАТО Польшу с помощью иранских беспилотников менее чем через неделю после того, как президент Трамп принял президента Навроцкого в Белом доме. Это акт войны, и мы благодарны союзникам по НАТО за их быструю реакцию на продолжение неспровоцированной агрессии военного преступника Путина против свободных и продуктивных стран. Я призываю президента Трампа ответить обязательными санкциями, которые приведут к банкротству российской военной машины и обеспечат Украину оружием, способным поразить Россию", – написал Уилсон.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в соцсети Х выразил полную солидарность с Польшей и подчеркнул, что безрассудные нарушения РФ воздушного пространства НАТО представляют прямую угрозу безопасности людей и критической инфраструктуре.

"Воздушную оборону вдоль линии фронта НАТО необходимо немедленно усилить. Альянс должен реагировать возможностями, а не только беспокойствами. Реальность очевидна: пока Путину позволят продолжать вести свою кровавую войну против Украины, ни одна страна – даже в составе НАТО – не будет в безопасности. Санкции должны ударить в самое сердце военной экономики Кремля. Путин не остановится, если мы его не остановим", – написал политик.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что ночная атака является испытанием обороноспособности стран, и отверг "простое стечение обстоятельств".

"Режим Путина угрожает всей Европе и систематически проверяет, как далеко он может зайти. Успокаивает, что польские системы противовоздушной обороны эффективно отреагировали. Очевидно, что Россия пытается нанести вред жителям других европейских стран. Мы поддерживаем Польшу, потому что они находятся на передовой как наши союзники. Пожалуйста, помните об этом, особенно сейчас, когда многие экстремисты пытаются убедить вас, что Россия не является врагом и что решение заключается в разоружении", – говорится в сообщении.

Представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что война в России только обостряется, а не заканчивается.

"Мы должны повысить цену для Москвы, усилить поддержку Украины и инвестировать в оборону Европы. ЕС играет важную роль, и мы будем поддерживать такие инициативы, как линия обороны Восточного пограничного щита", – написала она.

Генеральный секретарь Марк Рютте заявил, что союзники НАТО выразили солидарность с Польшей и осудили действия РФ.

"Полная оценка инцидента продолжается, но понятно, что нарушение минувшей ночью не является единичным инцидентом… Союзники настроены защищать каждый сантиметр своей территории. Мы будем внимательно следить за ситуацией вдоль нашего восточного фланга, наши средства противовоздушной обороны постоянно находятся наготове" Альянса.

Чиновник добавил, что инцидент в Польше лишь доказывает необходимость больше инвестировать в оборону НАТО и поддержку Украины.

Что предшествовало

Ночью 10 сентября польские военные зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства страны российскими БПЛА. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие по вражеским целям.

Он добавил, что проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте о текущей ситуации и мерах в отношении объектов, которые нарушили воздушное пространство Польши. Политик отметил, что польские власти находятся в постоянном контакте с представителями Североатлантического альянса.

В НАТО заявили, что не считают нападением вторжение группы российских беспилотников на территорию Польши. При этом оперативное командование вооруженных сил Польши ранее заявляло, что считает инцидент "актом агрессии", который создал реальную угрозу для безопасности граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше в результате массированной российской атаки на Украину в ночь на 10 сентября обломки ударного беспилотника упали на жилой дом. Инцидент произошел в городе Вырыки-Воля Влодавского повета Люблинского воеводства. Известно о повреждении кровли дома и автомобиля, который был на территории домовладения.

