Любили вопреки всему и погибли в один день: почему отношения Кеннеди-младшего с 'простолюдинкой' Кэролин Бессетт были обречены

На фоне премьеры сериала "История любви" (Love Story) от продюсера Райана Мерфи зрители снова вернулись к истории Джона Ф. Кеннеди-младшего и Кэролин Бессетт-Кеннеди – пары, которую в 1990-х называли символом эпохи. Первый сезон антологии воспроизводит их роман – от случайной встречи до авиакатастрофы 1999 года.

Их считали "американской королевской парой", но за фасадом глянца скрывались постоянное давление медиа, кризисы и неразрешенные конфликты. 16 июля 1999 года они погибли вместе – и эта трагедия поставила точку в истории, которую многие называли обреченной. OBOZ.UA расскажет их историю любви.

"Сын нации" и девушка из Calvin Klein

Джон Ф. Кеннеди был убит, когда его сыну еще не исполнилось и трех лет. Кадры, где маленький Джон отдает честь гробу отца, облетели мир.

С тех пор он жил под постоянным вниманием прессы, а журнал People впоследствии назвал его "самым сексуальным мужчиной мира". Ему приписывали романы с Мадонной, Синди Кроуфорд, Сарой Джессикой Паркер и даже принцессой Дианой.

Кэролин Бессетт не принадлежала к этому кругу. Она работала в модном доме Calvin Klein с VIP-клиентами и строила карьеру в fashion-индустрии. Их первая встреча состоялась в начале 1990-х в шоуруме бренда. По воспоминаниям друзей, Джон сразу начал ухаживать, но Кэролин не спешила отвечать взаимностью.

Друг пары вспоминал для People: "Она не думала, что он настроен серьезно. Он не мог поверить, что она ему отказала. Такого никогда раньше не случалось".

Кэролин не стремилась к публичности и не демонстрировала готовности сразу вступать в роман с мужчиной, за которым постоянно следили папарацци. По воспоминаниям близких, именно ее сдержанность и нежелание "играть роль" произвели на него сильное впечатление, ведь девушка после знакомства еще несколько раз отказывала в свиданиях.

Роман под прицелом камер

После нескольких лет перерывов и отношений с актрисой Дэрил Анной роман с Кэролин стал публичным в середине 1990-х. 4 июля 1995 года он сделал ей предложение на острове Мартас-Виньярд.

Через полгода папарацци зафиксировали громкую ссору пары в Центральном парке Нью-Йорка. Фото разлетелись по таблоидам, а инцидент подробно обсуждался в прессе.

Несмотря на это, спустя еще полгода, 21 сентября 1996-го, они поженились на острове Камберленд в узком кругу гостей. Свадьбу удалось сохранить в тайне – без единого папарацци.

После церемонии внимание медиа только возросло. Вернувшись из медового месяца, Джон вышел к фотографам возле их дома и заявил: "Я просто прошу дать ей немного личного пространства, пока она пытается привыкнуть ко всему. Мы были бы вам за это очень благодарны".

Просьба не подействовала. Кэролин, которая не стремилась к публичности, постепенно отказывалась от интервью и светских мероприятий. По словам близких, именно разное отношение к славе стало источником постоянного напряжения.

Она боялась рожать ребенка в условиях тотального контроля медиа. Подруге она признавалась: "Я ненавижу жить под постоянным наблюдением. Джону это может подходить, но не мне. Как можно рожать ребенка в таком мире?"

Кризис и слухи

В конце 1990-х в медиа появились сообщения о серьезном кризисе в браке. Биографы писали о конфликтах, ревности, спорах из-за карьеры и будущего детей. В то же время Кэролин помогала Джону с запуском политического журнала George magazine, влияя на его визуальную концепцию и стиль.

Близкая подруга вспоминала, что жизнь Джона была насыщенной. А для Кэролин это было трудно. Она не хотела выходить на улицу, отказывалась встречаться с друзьями, появляться на светских ужинах.

В 1999 году в прессе появлялись сообщения о кризисе в браке и даже возможном разводе. Несмотря на это, друзья пары отмечали, что Кеннеди пытался сохранить союз и предлагал семейную терапию. В то же время Бессетт переживала тяжелый эмоциональный период, а таблоиды регулярно публиковали слухи об изменах и зависимости женщины.

Трагическая авиакатастрофа

Летом 1999 года супруги планировали посетить свадьбу кузины Джона на Мартас-Винъярд. 16 июля он лично управлял легким самолетом Piper Saratoga, на борту были Кэролин и ее сестра Лорен.

Около 21:40 самолет исчез с радаров над Атлантическим океаном. Позже следствие установило, что причиной стала пространственная дезориентация пилота. Все трое погибли. Джону было 38 лет, Кэролин – 33.

Почему их роман называют обреченным

Их история соединила две разные реальности: человека, который родился знаменитостью, и женщину, которая не хотела жить под постоянным наблюдением. Он стремился к активной публичной жизни, она – к приватности. Он хотел детей, она боялась повторить его судьбу "ребенка под камерами".

Один из друзей пары впоследствии заметил, что трагедия фактически выполнила их свадебную клятву – быть вместе, пока смерть не разлучит их.

