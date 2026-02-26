'Ему было 16, а я была замужем'. Украинские актеры ошеломили историей своей 'запретной' любви

Украинские актеры Наталья и Константин Корецкие откровенно рассказали об истории своей любви, которая началась еще в студенческие годы и долгое время оставалась "запретной". На момент знакомства ей было почти 20, она уже была замужем, а ему – всего 16.

Видео дня

Супруги вместе уже 27 лет. В интервью Алине Доротюк они признались, что их союз родился из непростой, драматической истории – из любовного треугольника, семи лет борьбы и сложного выбора.

Впервые Наталья Корецкая увидела будущего мужа, когда ему было 16 лет. На тот момент актриса уже была замужем более года со своей школьной любовью.

"Первый раз его увидела, когда ему было 16 лет. А я была замужняя женщина, и, когда увидела, сказала подруге: "Какой хорошенький! Все-пуси", – вспомнила актриса.

Впоследствии она и Константин поступили на один курс и стали однокурсниками. Именно тогда их общение стало более глубоким.

"Потом в этом блондинчике манюсеньком я увидела, прежде всего, ум, что мало присуще для 16-летних ребят. Увидела какую-то энергию внутри. Мне с ним было, прежде всего, очень интересно. Мы могли говорить без остановки обо всем, что угодно. Мы, например, начали читать одни и те же книги, обсуждали их постоянно", – рассказала Наталья Корецкая.

Актриса признается, что долгое время жила во внутреннем конфликте, ведь все еще состояла в браке и имела отношения на стороне: "Мне казалось, что я и того, и того люблю. У нас что-то такое происходило много лет. Он меня отбивал, как он говорит, почти семь лет".

Она открыто говорит о статусе их отношений в тот период: "Константин был моим любовником. Знаете, я это говорю всегда спокойно. Если бы мы потом не поженились, у нас не родился ребенок, и мы не построили всю свою жизнь вместе, возможно, мне было бы немножечко неловко".

При этом актриса подчеркивает: измена – это плохо, и прощать такое она не собирается.

Константин Корецкий также вспомнил свое первое впечатление от будущей жены: "Я очень хорошо помню, какая она стояла со своей мамой. Была в желтом костюме, короткой-короткой юбке. И такая статная девка! А я что? Я щегол. Мне 16 лет было. А потом с ней рядом появляется человек на 2 метра роста. А это ее муж. Тогда я просто обратил на нее внимание. А потом мы начали общаться во время учебы, то там влюбился по самые уши".

Решительный шаг Константин сделал в 2003 году после гастролей. Он "отобрал" возлюбленную у ее мужа и поставил ей ультиматум.

"Я приезжаю к ней домой и говорю: или ты сейчас едешь со мной, или мы с тобой больше не общаемся. Говорю: сейчас ты едешь в мою съемную комнату на Оболони, или мы с тобой не общаемся", – вспомнил Корецкий.

Наталья вспоминает тот день как драматический: "Я в слезах, в соплях еду с ним на какую-то съемную комнату на Оболони. У нас все реально драматично. Муж ему говорит: я тебе буду бить морду. Костя говорит: ну бей, что это изменит, я люблю ее".

После этого ее муж вернулся в родной Харьков, а Константин уехал на гастроли во Францию. Две недели разлуки дали актрисе время принять окончательное решение – она осталась с новым избранником.

По словам Натальи Корецкой, секрет их брака прост – держится исключительно на любви.

"Я считаю, что любой брак держится на любви. Я знаю много теорий, когда люди рассказывают, что важно взаимоуважение, еще много чего. Без любви ничего не будет. Ты можешь уважать и своего друга. Любовь – только она делает людей вместе", – заявила актриса.

Ранее Наталья Корецкая давала OBOZ.UA интервью, в котором вспомнила совместные съемки с россиянами до войны, которые впоследствии поддержали агрессию, открыла закулисье своего личного, в частности долгий и непростой путь к совместной жизни с мужем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!