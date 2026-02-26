Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что клубный чемпионат мира, который проходил в США, оказался успешным, особенно в финансовом плане. По его словам, все 32 клуба остались довольны итогами турнира.

"На проведении чемпионата мы заработали более 2 млрд долларов. Это приблизительно 31 млн долларов за матч. Это большой успех мирового футбола", — подчеркнул Инфантино.

Доходы клубов: кто заработал больше

Каждый клуб, в зависимости от результата своего выступления, получил солидные выплаты — кто меньше, кто значительно больше.

Больше всех заработал триумфатор, лондонский "Челси" — 114,6 млн долларов. Финалист турнира, французский ПСЖ, пополнил свою казну на 106,9 млн.

Замкнул тройку лидеров по доходам испанский "Реал" — 82,5 млн долларов.

В топ-10 также вошли: бразильский "Флуминенсе" — 68 млн, немецкие "Бавария" — 58,2 млн и "Боруссия" Дортмунд — 52,3 млн, английский "Манчестер Сити" — 51,7 млн, бразильский "Палмейрас" — 39,8 млн, итальянский "Милан" — 36,8 млн, саудовский "Аль-Хиляль" — 34,2 млн.

Погода вмешивалась в игру

Точных данных о количестве болельщиков, посетивших матчи турнира на стадионах США, пока нет. Однако известно, что в ход соревнований нередко вмешивалась погода.

Матчи приостанавливались из-за гроз, ураганного ветра и проливных дождей. Игроки и болельщики порой по несколько часов ожидали возобновления встреч, пока погодные условия не улучшались. В отдельных случаях из-за жары увеличивали продолжительность перерывов между таймами.

Порой удивляло и время начала матчей.

Уроки перед ЧМ-2026

Все эти нюансы, как отметил президент ФИФА Джанни Инфантино, организаторы учтут при подготовке к следующему мировому форуму.

Чемпионат мира по футболу 2026 пройдет с 11 июня по 19 июля и впервые состоится сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике.

В турнире примут участие 48 сборных, а 104 матча будут сыграны на стадионах 16 городов трех стран. Организаторы рассчитывают, что ЧМ-2026 станет ярким и по-настоящему масштабным праздником мирового футбола.